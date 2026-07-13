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    “En ese entonces ya mostraba que sería una figura”: a 60 años del debut mundialista de un joven Elías Figueroa

    El 13 de julio de 1966, con 19 años, el exdefensor central iniciaba su participación en la competición más importante. El chileno que más veces vistió esa camiseta en el certamen, junto con Leonel Sánchez. "Siempre fue líder", dice Humberto Chita Cruz.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    A seis décadas del primer partido de Elías Figueroa en Mundiales.

    Pasan los años y la figura de Elías Figueroa permanece imperecedera en los registros del fútbol chileno. Son varias las marcas personales que el exdefensor nacido futbolísticamente en Santiago Wanderers tiene a su haber. Una de ellas se inició hace exactos sesenta años.

    El 13 de julio de 1966, la Roja iniciaba su recorrido en el Mundial de Inglaterra. El rival era la poderosa selección de Italia, un oponente con el cual había varias cuentas pendientes. Cuatro años antes, en Chile ’62, ambos rivales protagonizaron lo que los europeos llamaron la Batalla de Santiago.

    Partido disputado en el Estadio Nacional en el que la Roja sacó adelante la tarea tres ganar 2-0 con goles de Jaime Ramírez (74′) y Jorge Toro (88′). Todo después de que el árbitro inglés Ken Aston expulsara a dos hombres de la Azzurra: Giorgio Ferrini (8′) y Mario David (41′).

    Enfrentamiento lleno de polémicas, que pasó a la historia por la violencia que se vivió dentro de la cancha, azuzada por la hostilidad que vivió el equipo europeo y por el golpe de puño que Leonel Sánchez le propinó al italiano David, agresión que quedó sin sanción por parte del juez británico.

    Esos fueron los antecedentes de ese duelo que ahora vivía su revancha, en el amplio sentido de la palabra, en el Roker Park de Sunderland. Duelo que tampoco estuvo exento de cuestionamientos y juego físico.

    “Fue complicado para nosotros. Los italianos intentaron de desquitarse por lo que había pasado en Ñuñoa. Hubo harta violencia de parte de ellos, yo ni siquiera había jugado ese partido del ‘62 y pasé en el suelo. Fue demasiado, nos pegaron mucho”, asegura Humberto Chita Cruz, titular en el enfrentamiento británico.

    Finalmente, los chilenos cayeron 2-0 con conquistas de Alessandro Mazzola, a los 8 minutos de partido, y de Paolo Barison, cuando restaban dos para el final. El equipo Luis Alamos iniciaba con el pie izquierdo su participación.

    Día histórico

    Pero en el partido de ese miércoles. En el calendario quedó anotado el recuerdo del debut mundialista de Elías Figueroa Brander, el entonces joven defensa central de 19 años. Pese a su corta edad, en tierras británicas el oriundo del puerto sumaba su octava presencia con la escuadra nacional.

    En esa jornada, hizo dupla en el centro de la zaga con el mismo Cruz, quien confirma que en ese tiempo ya esbozaba la figura y el liderazgo que mantendría en su extensa carrera, tanto en Chile como en los principales clubes de Sudamérica.

    “Figueroa me dejó lleno de canas”, bromea al Chita, quien no duda en relatar que “pese a ser tan joven, ya mostraba liderazgo. Además, que ya tenía una estatura importante para la época. Yo le decía Pailon, lo obligaba a meterse en el juego. Era un cabro joven, pero nos entendimos bien en la cancha”.

    Asimismo, el Cruz recuerda que “yo, en ese momento, ya tenía 25 años, pero para la época era un veterano, sobre todo, porque ya había jugado en la Copa del Mundo anterior. Le decía: ‘si les das ventaja te van a pasar, tienes que tirarte, debes aprovechar ese porte que tienes’. Era muy disciplinado, pintaba para crack. Uno le pega al tiro cuando los chicos van a ser figuras. Elías tenía eso”.

    Una opinión muy similar a la de Juan Olivares, quien fue el arquero titular de la Roja en ese enfrentamiento ante la Azzurra. El meta, además, ya conocía desde la época en que ambos militaban en Santiago Wanderers.

    “Yo conocía desde pequeño, cuando estábamos en Valparaíso. Desde siempre fue un futbolista extraordinario. Nunca perdía el ritmo, ya mostraba esa humildad y la presencia que tenía. Mandaba en la defensa, era un líder nato. En ese entonces ya mostraba que sería una figura. En Inglaterra no hizo más que confirmarlo. Años más tarde, cuando yo era el capitán de Chile, le pasé la jineta. Le dije que era el líder, que se lo merecía”, rememora el exarquero.

    El comienzo

    La campaña de Figueroa en su primera Copa del Mundo no hizo más que confirmar la proyección internacional de su carrera. Tras el certamen, el entonces poderoso Peñarol de Montevideo lo sumó a sus filas, antes de que diera el gran salto a Internacional de Porto Alegre, en 1971.

    “En ese Mundial del ’66 el balance fue negativo. No cumplimos las expectativas que nos habíamos trazado. Uno de los errores nuestros fue haber mirado en menos a Corea del Norte, por ejemplo”, comentó años más tarde el tres veces Mejor Jugador de América.

    Pese a ello, el de Valparaíso jugó los otros dos partidos: el empate 1-1 ante los asiáticos en Middlesbrough y la derrota 2-1 frente a la Unión Soviética disputada en Sunderland. Ocho años más tarde, en Alemania 1974 sumó otras tres presencias, las mismas que acumuló en España ’82. El único chileno que disputó tres mundiales y quien más presencias logró: nueve en total, las mismas que Leonel Sánchez.

    Más sobre:Selección ChilenaElías FigueroaInglaterra ‘66Alemania ‘74España ‘82Humberto Chita CruzJuan Olivares

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