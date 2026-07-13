La novia, el padre y el chileno Marcelo Allende: las emotivas despedidas tras la muerte del sudafricano Jayden Adams

El fallecimiento de Jayden Adams conmocionó al mundo del fútbol y especialmente al de Sudáfrica. El mediocampista del Mamelodi Sundowns, donde era compañero del chileno Marcelo Allende, había participado recientemente en el Mundial 2026 con los Bafana Bafana.

El futbolista de 25 años fue encontrado sin vida en un hotel en Ciudad del Cabo, en un hecho que impactó al país.

La muerte de Adams provocó múltiples reacciones. Una de ellas fue la de Allende, con quien alcanzó a compartir vestuario durante una temporada. El jugador nacional compartió una fotografía junto al sudafricano: “RIP Jay”, escribió y lo acompañó de un corazón negro.

Marcelo Allende se despidió de Jayden Adams. Foto: @marcelo.allendebravo (Instagram stories).

Desde su club también reaccionaron para despedirlo: “Mamelodi Sundowns está devastado por el trágico fallecimiento de Jayden Adams. El Presidente y la Familia Motsepe, la Junta Directiva, el Equipo Técnico, los Jugadores, la Gerencia, el Personal, los Aficionados del Mamelodi Sundowns FC y toda la Nación Amarilla expresan sus más sentidas condolencias a la familia y amigos mientras lloramos la pérdida de Jayden”.

“Oramos para que el Todopoderoso Dios consuele y fortalezca a la familia Adams, a sus amigos y a todos los que lo conocieron. Sundowns solicita respetuosamente que se respete la privacidad de la familia mientras lloran esta profunda pérdida”, añade el escrito.

El mensaje de la familia

No obstante, el mensaje más conmovedor fue el de Aqueelah Chloe Adendorf, pareja de Adams y madre de su hija, Allaia. “No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos”, expresó en una emotiva carta en honor al fallecido mediocampista.

“No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre”, agregó.

También envió un mensaje para quienes le han entregado su apoyo: “Muchas gracias a todos por sus amables condolencias y mensajes de apoyo. Realmente significan mucho para mí y Allaïa durante este momento difícil. Agradezco cada mensaje, incluso si aún no he respondido. Les contestaré a todos tan pronto como pueda. Gracias por su comprensión y amabilidad”, apuntó.

Por otra parte, Juanito Adams, padre del futbolista fallecido, también habló luego del trágico suceso: “Como todos saben, ha sido una muerte prematura. La familia está pasando por un momento difícil para asimilarlo. No será fácil seguir adelante. La gente dice que se pondrá más fácil, pero no. Solo aprenderás a vivir con ello. Así que ya veremos qué nos depara el futuro”, aseveró en diálogo con el canal eNCA.

“Todo el mundo está reaccionando a la muerte de Jayden. Es muy duro. Podemos ver el amor que tenía el mundo por él. Es abrumador”, sentenció.