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    Bomba en Uruguay: un histórico de la Celeste reemplazará a Marcelo Bielsa tras el fracaso en el Mundial 2026

    Según contó Ignacio Alonso, presidente de la AUF, un emblema de la selección charrúa asumirá como DT interino luego de la salida del Loco.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Diego Forlán reemplazará a Marcelo Bielsa como DT interino en Uruguay.

    El paso de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay rápidamente va quedando en el olvido. Tras el fracaso en el Mundial 2026, que contó con una anticipada eliminación en fase de grupos, en la selección charrúa optaron por dar vuelta la página y comenzar un nuevo ciclo: finalizaron el cuestionado proceso que encabezaba el Loco y, de forma preliminar, ya eligieron el nombre del inminente reemplazante en el banquillo.

    Según contó Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en entrevista con la cadena televisiva Teledoce, el encargado de asumir como director técnico interino será Diego Forlán, histórico futbolista de la Celeste que conquistó la Copa América 2011 y un cuarto puesto en Sudáfrica 2010.

    “Si se llega a un acuerdo con Diego Forlán en las próximas horas, será el entrenador de la selección Sub-20 y de los próximos partidos amistosos. Está entusiasmado, aunque aún quedan algunos puntos por concretar”, reveló el timonel de la AUF.

    Diego Forlán reemplazará a Marcelo Bielsa como DT interino de Uruguay.

    Cachavacha tiene escasa experiencia como entrenador, registrando un breve paso por Peñarol en 2019 y otra corta estadía en Atenas de San Carlos, elenco que milita en la segunda división del país oriental. Sin embargo, el acotado currículo no fue impedimento para que tomara las riendas del equipo Sub 20 y el combinado mayor. Es más, su proceso será hasta marzo de 2027 y tendrá la misión de clasificar al Mundial de la categoría que se disputará el próximo año y dirigir los amistosos programados para la Celeste en el mes de septiembre.

    Además, desde el punto de vista anímico, su llegada es clave. Cabe remarcar que una de las detonantes para la salida de Bielsa fueron sus constantes líos en el camarín con referentes como Federico Valverde y Agustín Canobbio. Por este motivo, el carácter de histórico que posee Forlán es fundamental para tranquilizar las aguas y volver a generar una conexión con la interna del plantel.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Marcelo BielsaDiego ForlánSelección de UruguayFútbolIgnacio AlonsoAUFCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026

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