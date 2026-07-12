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    Coquimbo Unido va por un nuevo título: vence a La Calera en penales y se mete en la final de la Copa de la Liga

    El cuadro aurinegro, que ya hizo historia al conquistar la Liga de Primera 2025 y la Supercopa 2026, luchará por la obtención de un nuevo trofeo en el fútbol chileno tras superar en la tanda a los caleranos. Espera por O'Higgins o Ñublense.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Coquimbo Unido vence por penales a La Calera y se mete en la final de la Copa de la Liga. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Coquimbo Unido sigue escribiendo páginas doradas en su historia. Tras conquistar una inédita Liga de Primera en 2025 y la Supercopa 2026, los piratas lograron otra hazaña al meterse en la disputa por un nuevo título: tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, vencieron por 5-4 en los penales a Unión La Calera y se anotaron en la final de la Copa de la Liga.

    Luego de la victoria por la mínima en el Nicolás Chahuán Nazar, los aurinegros corrían con la primera opción para acceder en la definición del torneo que se estrenó durante este año en el fútbol chileno. Sin embargo, en el partido de vuelta, el panorama llegó a complicarse sobre el final. A los 86′, Matías Campos López anotó de cabeza y logró empatar el global.

    Con la anotación del delantero de los cementeros, la definición se envió hasta la tanda desde los 12 pasos. Y pese a que fallaron Cristián Zavala y Sebastián Cabrera, el desenlace fue favorable para los locales en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

    Coquimbo aprovechó una jornada inspirada del portero Diego Sánchez. El Mono, que no se sacó los guantes para atajar como en esa recordada serie con Universidad Católica, se hizo gigante al contener los lanzamientos de Kevin Méndez, Joan Cruz y Cristián Gutiérrez, contribuyendo para el 5-4 definitivo.

    Ahora, los piratas esperan por el vencedor del cruce entre O’Higgins y Nublense. En la ida jugada en Chillán, los Diablos Rojos se impusieron en la agonía por 2-1.

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