Los inesperados efectos de la creatina sobre el cáncer, según un estudio. Foto: referencial.

Un estudio liderado por científicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) concluyó que la creatina —el ácido orgánico que atletas y culturistas habitualmente consumen como suplemento— potencia un tipo fundamental de células inmunitarias que activan y preparan las principales defensas del organismo contra el cáncer.

La investigación, realizada en modelos de ratón y células humanas, fue publicada en la revista iScience.

Se basó directamente en trabajos previos del mismo laboratorio, los cuales demostraron que la creatina potencia a las células T citotóxicas en su lucha contra los tumores .

De acuerdo al equipo, sus nuevos hallazgos sostienen que la creatina también estimula las células dendríticas , células inmunitarias especializadas que capturan fragmentos tumorales y dirigen a las células T citotóxicas para que ataquen.

Presumen que potenciar las células dendríticas que entrenan y activan las células T podría ofrecer una forma de extender los beneficios de la inmunoterapia a más pacientes.

La autora principal del estudio, Lili Yang, declaró a través de un comunicado de la universidad: “La inmunoterapia ha demostrado ser muy prometedora, pero solo funciona para un subconjunto de pacientes”.

Según la académica, la reciente investigación demuestra que la creatina no solo ayuda a las células T a combatir el cáncer, sino que también energiza toda la infraestructura que las sustenta y guía .

Aquello la posiciona como un suplemento prometedor para apoyar la respuesta inmunitaria de la que dependen las inmunoterapias modernas, dijo especialista.

Los inesperados efectos de la creatina sobre el cáncer, según un estudio. Foto: referencial.

Cómo la creatina podría ayudar a combatir el cáncer

Los investigadores explicaron que las células dendríticas —las células inmunitarias que dirigen a las células T citotóxicas para atacar el cáncer— aumentan su consumo de creatina dentro de los tumores y dependen de ella para funcionar eficazmente en este entorno con escasez de nutrientes.

En modelos de melanoma en ratones, la suplementación con creatina ralentizó significativamente el crecimiento tumoral e incrementó el número y la activación de las células dendríticas .

La creatina también potenció la activación de células dendríticas humanas en un cultivo de laboratorio , lo que sugiere posibles aplicaciones en vacunas contra el cáncer basadas en células dendríticas y como complemento de inmunoterapias existentes.

El coautor principal de la investigación y estudiante de posgrado en el laboratorio de Yang, James Elsten-Brown, explicó que “el potencial que observamos aquí es que la creatina podría utilizarse de dos maneras complementarias: como suplemento para potenciar la respuesta inmunitaria de pacientes que ya reciben inmunoterapia, y como herramienta para mejorar la calidad de las vacunas basadas en células dendríticas antes de su administración”.

Aunque los autores reconocen que sus hallazgos son científicamente prometedores, enfatizan que el estudio se realizó en células y ratones, no en pacientes, y no se deben extraer recomendaciones dietéticas ni médicas de este .

Si bien, el monohidrato de creatina se ha utilizado ampliamente como suplemento durante décadas y generalmente se considera seguro en las dosis recomendadas, cualquier persona que esté recibiendo tratamiento contra el cáncer debe consultar a su médico antes de incorporar cualquier suplemento a su rutina , subrayan los investigadores.

Ahora, el equipo espera colaborar con médicos en ensayos clínicos prospectivos, que podrían evaluar si la suplementación con creatina mejora los resultados en pacientes que reciben inmunoterapia.

Hasta el momento, las estrategias experimentales descritas en el estudio no han sido probadas en humanos. Tampoco han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) como seguras y eficaces para su uso en humanos.

Cabe destacar que, si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.