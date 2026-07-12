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    ¿La pelota dio en el cable? La polémica que marca el empate parcial de Inglaterra ante la eliminada Noruega

    La transmisión oficial de Estados Unidos advirtió sobre el incidente en la primera conquista de Jude Bellingham. La respuesta de la FIFA fue concluyente.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La polémica del balón que tocó el cable en el primer gol de Inglaterra. FOTO: Xinhua/Cheng Min. Cheng Min

    Inglaterra está en la semifinal de una Copa del Mundo después de ocho años. El equipo de los Tres Leones eliminó a una Noruega espectacular, que solo se definió con dos genialidades de Jude Bellingham, el ícono de este equipo, el segundo en el tiempo suplementario.

    Sin embargo, el triunfo de los británicos no estuvo exento de polémica, una más en la larga seguidilla de cuestionamientos que han rodeado al torneo en lo deportivo, en la organización y en la interpretación del reglamento.

    Así ocurrió en la conquista del empate parcial establecido por la estrella de Real Madrid. Una acción que llegó precedida de una circunstancia que seguramente abrirá nuevos cuestionamientos a la implementación de los recursos que ha dispuesto FIFA.

    Lo cierto es que los nórdicos protestaron enérgicamente, después de que la pelota quedara en posesión de Elliot Anderson, en el inicio de la jugada que terminó en el inicio de la remontada de los dirigidos de Thomas Tuchel.

    Previo al control del reciente fichaje del Barcelona, el balón largo del portero escandinavo Orjan Nyland en el saque de fondo tocó en el cable de la cámara que cuelga del techo del estadio de Miami, tal como quedó sentenciado en la transmisión oficial des Estados Unidos, donde advirtieron sobre el tema.

    Tras la conquista de Bellingham, el golero de los Vikingos corrió directamente hacia el árbitro francés Clément Turpin advertirle que el balón había pegado en el cable y que el gol no debía ser convalidado. Sin embargo, el juez no hizo caso a las protestas a las que se unió Erling Haaland ni a las de su técnico Stale Solbakken, quien también se quejó desde el inicio de la incidencia.

    “Es verdaderamente increíble que algo así haya sucedido. Los árbitros no pueden haberlo pasado por alto. ¿Habría necesitado Noruega entrar al campo para que lo notaran? Si fue un cable el que detuvo el balón, el partido debería haber reiniciado con un saque de banda del árbitro", dijo el DT nórdico tras el duelo.

    La versión de FIFA

    Lo cierto es que la acción representa una clara violación. De acuerdo con las Reglas del Juego de la International Board, un cable de cámara es un agente completamente externo.

    Cuando el balón lo golpea y se ve afectada la trayectoria, tal como muestra la revisión de los norteamericanos, el árbitro debería haber detenido el juego. En ese punto, el reinicio es un saque lateral neutral donde ocurrió la interferencia.

    Sin embargo, la versión de la FIFA contrasta con lo antes expuesto. De esa manera lo explicó el organismo en sus canales oficiales, donde expuso las imágenes del duelo y el seguimiento virtual de la pelota.

    “Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún toque en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire. Por lo tanto, no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”, concluyó la versión del órgano con sede en Zurich.

    La imagen

    La respuesta de FIFA

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