La nueva polémica de Gianni Infantino: los numerosos viajes del presidente de la FIFA y su enorme daño al medio ambiente

El Mundial 2026 pretendía ser un ejemplo para sus anteriores competiciones. Sobre todo, en lo que se refiere al cuidado del medio ambiente. Solo tres meses antes del inicio de la cita, la FIFA anunció un plan ambiental que plantea reducir emisiones y los impactos locales.

“Ya sea que hablemos de clima, derechos humanos, enfermedades o discapacidades, estamos comprometidos a hacer nuestra parte, respetando el hecho de que la FIFA cuenta con 211 asociaciones miembro, que representan a todo el mundo”, dijo el presidente Gianni Infantino a los medios oficiales del organismo.

Sin embargo, el discurso del suizo-italiano solo se ha quedado en las palabras. En medio de la urgencia para asistir a la mayoría de los partidos, cubriendo una amplia zona geográfica, el mandamás del organismo ha incumplido varias veces esa promesa.

En lo que va del torneo, Infantino ha asistido a una treintena de partidos en tres semanas por toda Norteamérica, acumulando miles de millas aéreas. El medio BBC de Inglaterra siguió la pista del avión privado que traslada al timonel, el cual ha realizado al menos 34 viajes durante el torneo. Es más, se ha visto al máximo dirigente en varias asistiendo a encuentros en varias ciudades. Incluso, hasta tres estadios diferentes en el mismo día.

El vuelo más largo que ha realizado en las dos primeras semanas fue de más de 4.500 kilómetros, desde Vancouver en el oeste de Canadá hasta Miami en el sureste de Estados Unidos, el 13 de junio, después de ver jugar a Australia contra Turquía.

El viaje más extenso en un solo día, sin incluir vuelos nocturnos, fue el del 15 de junio, cuando voló más de 4.000 km a través de Estados Unidos, desde Miami hasta Seattle, para ver el partido entre Bélgica y Egipto. Luego viajó unos 1.545 km al sur, hasta Los Ángeles, donde asistió al partido nocturno entre Irán y Nueva Zelanda.

Impacto climático

Pero cada vuelo no solo implica la inmediatez de la presencia del directivo. El impacto climático estimado de este avión a reacción durante tres semanas equivale, aproximadamente, al de cerca de 120 personas de media, durante todo un año.

Y es que el presidente de la FIFA fue fotografiado utilizando un jet ejecutivo de Qatar Airways antes de este torneo. Sin embargo, de acuerdo con la información oficial del organismo, su exclusivo medio de transporte es un Gulfstream G650ER, el cual utilizará durante toda la Copa del Mundo.

De acuerdo con la red de acción climática deportiva Cool Down, en Reino Unido, el aparente uso de un jet privado por parte de Infantino en la Copa del Mundo como un síntoma de los fallos de la FIFA en materia de medio ambiente y sostenibilidad.

“El hecho de que Infantino haya optado por usar un jet privado está totalmente en desacuerdo con el nivel de liderazgo que necesitamos ver en la cúpula de la FIFA en materia medioambiental”, afirma a BBC Freddie Daley, investigador de la Universidad de Sussex en Inglaterra.

En la misma línea, la experta en viajes sostenibles de la Federación Europea para el Transporte y el Medio Ambiente Denise Auclair sostiene que “los jets privados tienen un impacto totalmente desproporcionado. Contaminan entre cinco y catorce veces más que los aviones comerciales y cincuenta veces más que los trenes”.

El avión que utiliza Infantino tiene un consumo medio de combustible de aproximadamente 1,817 litros por hora, lo que significa que sus viajes produjeron al menos 750 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e).

Según la Unión Europea, la media mundial anual de emisiones de gases de efecto invernadero por persona es de 6,56 toneladas de CO2e. Por lo tanto, Infantino produjo aproximadamente la misma cantidad de CO2e en poco más de tres semanas que la que producirían unas 120 personas a lo largo de un año natural.