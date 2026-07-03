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    Trump reitera sus críticas a los aliados en la OTAN por el gasto militar y por no secundar la guerra en Irán

    “Es ridículo que Estados Unidos continúe por este camino unilateral cuando la relación no es recíproca", sostuvo Trump.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este viernes sus críticas a los aliados en el seno de la OTAN por su gasto en defensa y su postura durante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

    “Es ridículo que Estados Unidos continúe por este camino unilateral cuando la relación no es recíproca. No estuvieron ahí para nosotros”, ha manifestado el mandatario estadounidense en un breve mensaje en redes sociales, donde ha publicado un gráfico para representar la disparidad entre el gasto en defensa de Washington y sus aliados europeos.

    Este gráfico muestra una barra en rojo que representaría a Estados Unidos, con un gasto referido de 999.000 millones de dólares, en comparación con los de Reino Unido, Francia, Italia y Polonia, a los que apunta directamente de esta forma a pocos días el inicio de la cumbre de la OTAN en la capital de Turquía, Ankara.

    El mensaje ha sido publicado después de que el propio Trump señalara el jueves el desequilibrio de gasto militar entre aliados de la OTAN. “Estados Unidos gasta mucho más dinero que cualquier otro país en la OTAN para protegerlos, sin obtener ningún beneficio a cambio”, zanjó.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpOTAN

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