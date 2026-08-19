Senadora Kaiser (PNL) muestra su rechazo a reforma de seguridad del gobierno: “No resuelve los problemas de los chilenos”

Un nuevo descuelgue a la reforma constitucional de seguridad dentro de los aliados al gobierno se confirmó la mañana de este miércoles. La senadora del Partido Nacional Libertario (PNL) Vanessa Kaiser señaló que rechazaría la modificación propuesta.

En una entrevista con Radio13c, la legisladora enfatizó que la propuesta “no me parece que sea apoyable”.

“La verdad es que lo que veo hasta ahora, a menos que se hagan reformas importantes, no me parece ni que resuelva los problemas de los chilenos. Yo sé que hoy día estamos tan angustiados y tan necesitados que lo que nos ofrezca es lo que lo vamos a tomar”, comenzó señalando.

Para luego enfatizar que “lo que se está proponiendo a mi juicio no va a cambiar absolutamente nada la realidad de lo que estamos padeciendo en términos de delincuencia y crimen organizado, porque aquí son dos fenómenos distintos. No nos olvidemos que bajo el bajo el gobierno anterior se publicaron, o sea, se trabajó y se legisló más de setenta leyes para abordar estos temas y estamos donde mismo nomás”.

Dicho eso, zanjó: “Yo al menos no estoy disponible para aprobar un proyecto que, primero que todo, muchas de las propuestas que están ahí debiesen de ser materia de ley, no materia de reforma constitucional” .

En esa línea, planteó: “La pregunta es ¿por qué políticamente se toma la decisión de elevarlo a nivel constitucional?“.

En el mismo tenor, el timonel de su colectividad, también excandidato presidencial y exdiputado, Johannes Kaiser, criticó la reforma.

“los Nacional-Libertarios somos muy críticos y cautelosos frente a cualquier decisión política que signifique una amenaza para los derechos constitucionales de los ciudadanos. Un estado de excepción constitucional hace eso. Limita los derechos, no de los criminales, de todos los ciudadanos”, publicó el X el también hermano de la senadora.

En ese sentido, advirtió: “La reforma constitucional incluye la creación de un nuevo estado de excepción que se prolongaría por hasta ocho meses sin necesidad de consentimiento del Congreso, con restricciones extremadamente invasivas a derechos protegidos por la Constitución”.

Por eso, lanzó: “En la tramitación de la reforma habrá que ponerle cotos a esto o rechazarlo si no es posible modificarlo y dejarlo aceptable”.