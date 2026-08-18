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    Lavrov afirma que Rusia y Corea del Norte colaboran para crear un “nuevo y justo orden mundial”

    El canciller ruso sostuvo que la relación entre Moscú y Pyongyang se basa en la multipolaridad y la “igualdad genuina”, y reafirmó la intención de profundizar la cooperación bilateral.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press
    Foto: Archivo Vladimir Smirnov

    El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este lunes que Moscú y Corea del Norte trabajan conjuntamente en la creación de un “nuevo y justo orden mundial”, basado en los principios de multipolaridad, igualdad y consideración de los intereses nacionales de ambos países.

    El jefe de la diplomacia rusa realizó las declaraciones en un mensaje dirigido a su par norcoreana, Choi Son Hui, recogido por la agencia estatal rusa TASS.

    “Hoy, Moscú y Pyongyang se mantienen unidas en su apoyo a la creación de un nuevo y justo orden mundial basado en los principios de la multipolaridad, la igualdad genuina y la consideración de los intereses nacionales”, sostuvo Lavrov.

    El canciller ruso reafirmó además la intención de profundizar los vínculos establecidos por los líderes de ambos países, Vladimir Putin y Kim Jong Un.

    En ese sentido, manifestó la intención de Moscú de “seguir persiguiendo con firmeza el rumbo trazado” por ambos mandatarios hacia la “profundización integral de la cooperación ruso-coreana”.

    El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Imagen @mae_rusia en X.

    Según Lavrov, el fortalecimiento de esa relación “beneficia” tanto a Rusia como a Corea del Norte y “contribuye a la seguridad regional e internacional”.

    Acercamiento entre Moscú y Pyongyang

    Las relaciones entre ambos países se han estrechado significativamente desde que Putin y Kim firmaron en junio de 2024 un tratado de “asociación estratégica integral”, acuerdo que profundizó la cooperación bilateral en diferentes ámbitos.

    Desde entonces, Corea del Norte ha reforzado su respaldo a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Kiev y sus aliados occidentales han denunciado, entre otras acciones, el envío de miles de efectivos norcoreanos para apoyar a Moscú.

    Paralelamente, Rusia y Corea del Norte han intensificado sus contactos políticos y diplomáticos, en línea con la profundización de la cooperación defendida este lunes por Lavrov.

    Más sobre:RusiaSergei LavrovCorea del Norte

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