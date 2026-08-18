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    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Los nuevos audífonos over-ear de Anker llegan a Chile con la promesa de 70 horas de batería, soporte Hi-Res y códec LDAC. Revisamos las características de un equipo pensado para el trabajo híbrido y el ajetreo urbano.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Santiago es una ciudad ruidosa, qué duda cabe. Entre el tráfico denso, los trayectos en el transporte público y las oficinas de planta abierta, encontrar un momento de concentración resulta cada vez más complejo.

    En este escenario, Soundcore, la división de audio premium de Anker, acaba de presentar en Chile sus nuevos Space 2.

    Estas son nuestras primeras impresiones tras una semana de uso.

    Aislamiento acústico y ergonomía para el movimiento

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    El diseño over-ear de los Space 2 apuesta por la comodidad física durante jornadas extensas. Incorporan almohadillas de espuma viscoelástica y una diadema ergonómica que reduce la presión sobre la cabeza.

    Esto resulta fundamental cuando el usuario pasa de una larga reunión por videollamada a un viaje en metro.

    Ahora, si el estándar actual exige que la cancelación activa de ruido (ANC) deje de ser un lujo, este nuevo modelo parece entender ese mandato a la perfección.

    Su sistema de ANC está calibrado específicamente para atenuar de forma más eficiente las frecuencias bajas. El sonido de los motores de buses o el zumbido constante de los aviones se diluye con eficacia, aislando al oyente de las distracciones.

    Además, suman un sensor de detección de uso que pausa la reproducción al quitarse los audífonos y la reanuda de inmediato al volver a ponerlos.

    Alta fidelidad y autonomía

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    En el apartado sonoro, el equipo integra drivers de doble capa de 40 milímetros que entregan un perfil de audio equilibrado. Los graves tienen peso y profundidad, mientras las voces y los agudos mantienen una nitidez destacable.

    Para los auditores más exigentes, la compatibilidad con el estándar Hi-Res Audio y el códec LDAC marca una diferencia notoria al reproducir formatos de alta fidelidad en dispositivos compatibles.

    La aplicación móvil de Soundcore complementa la experiencia sonora al incluir un ecualizador personalizable y la tecnología HearID, capaz de mapear y adaptar el sonido al perfil auditivo individual de cada persona.

    El aspecto donde los Space 2 muestran su mayor fortaleza es en la gestión de la energía. Como miembros de la familia Anker, ofrecen hasta 70 horas de reproducción continua con el sistema ANC apagado y unas muy competentes 50 horas con la cancelación de ruido activada. A esto se suma un sistema de carga rápida que garantiza cuatro horas de música extra con apenas cinco minutos conectados a la corriente.

    El uso diario se simplifica con la inclusión de conexión multipunto, ideal para alternar el audio entre el computador y el teléfono de manera fluida, junto a micrófonos potenciados por inteligencia artificial para mejorar la calidad de la voz durante las llamadas de trabajo.

    El equipo ya se encuentra disponible en Chile a través de la tienda oficial de Soundcore en Mercado Libre a un precio promocional de $136.990 CLP, perfilándose como una alternativa muy sólida para quienes buscan tecnología avanzada en audio portátil a un precio competitivo.

    Lee también:

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