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    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Disponibles de manera oficial en Chile desde hace un mes, las gafas del arquero caboverdiano de Colo Colo pueden traducir conversaciones en tiempo real (por ejemplo, para atajar preguntas de la prensa) y grabar videos en 3K (para enviar a sus contactos en Cabo Verde sin sacar el celular).

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Hubo un detalle que no pasó desapercibido en la llegada del arquero de Cabo Verde a Chile. El mundialista Josimar José Évora Dias, Vozinha para el mundo, que ahora defenderá los colores de Colo Colo -donde será presentado esta semana-, llegó a Pudahuel con unos lentes Ray-Ban Meta Gen 2.

    Vozinha lució el modelo Wayfarer que mantiene el diseño tradicional de Ray-Ban pero suma hardware desde el lado de Meta, es decir, el procesador Snapdragon AR1 Gen 1 de Qualcomm, una cámara de 12 megapixeles y audio direccional en sus patillas.

    Acá revisamos cómo funcionan estos lentes y por qué se consideran inteligentes.

    Los lentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Las gafas inteligentes son, primero que todo, lentes ópticos que también se oscurecen en exteriores o situaciones de mucha luz -a través de la tecnología Transitions-, y en segundo orden, cámaras y también audífonos.

    Dicho de otra forma, reemplazan en un mismo dispositivo al teléfono y los auriculares, ya que permiten contestar llamadas a través del teléfono o WhatsApp, escuchar música en apps como Spotify o Apple Music, y oír notificaciones de programas como Gmail o Telegram, además de disparar fotos o capturar videos verticales sin tener que sacar el celular.

    Adicionalmente, cuentan con un asistente de inteligencia artificial que se actualiza constantemente -a través de la app Meta AI-, que entrega respuestas a preguntas por voz, traduce conversaciones en tiempo real desde múltiples idiomas, y además puede mirar el entorno a través de la cámara y explicarlo.

    Aunque las funciones más avanzadas de IA exigen conexión a Internet y un enlace constante con la app del teléfono, como probamos en este artículo, los Ray-Ban Meta pueden inferir que estamos en un lugar como un aeropuerto al ver aviones estacionados y zonas de espera.

    Cómo son los Ray-Ban Meta Gen 2

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha Alejandro Jofré / La Tercera

    Esta segunda generación de Ray-Ban Meta duplica la duración de la batería respecto al modelo anterior y alcanza hasta ocho horas de autonomía (el cargador es el estuche de los lentes).

    También graba videos en 3K con estabilización, ideal para capturar imágenes rápidas en primera persona, aunque carece de un visor, y uno encuadra a tientas confiando únicamente en la intuición.

    El modelo Wayfarer -pero también los Headliner y Skyler- mantiene la estética icónica de Ray-Ban, por lo que lucen y se sienten como lentes tradicionales. Y cuentan con parlantes integrados en las patillas que ofrecen un sonido claro para llamadas y podcasts mientras permiten escuchar el entorno. Aunque, al tener un diseño de oído abierto, el sonido pierde potencia y claridad en lugares con mucho ruido.

    Actualmente se pueden encontrar en tiendas chilenas con precios van entre los $420.000 y $725.000 CLP dependiendo del modelo y el tipo de cristal, como las versiones polarizadas o Transitions.

    Lee también:

    Más sobre:VozinhaRay-Ban MetaInteligencia artificialMeta AITecnologíaWearablesRay-Ban Meta Gen 2WayfarerRay-BanMetaLentes de Vozinhaprecio Chilellamadas y músicaLa TerceraSnapdragon AR1 Gen 1Qualcomm

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