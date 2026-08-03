Hubo un detalle que no pasó desapercibido en la llegada del arquero de Cabo Verde a Chile. El mundialista Josimar José Évora Dias, Vozinha para el mundo, que ahora defenderá los colores de Colo Colo -donde será presentado esta semana-, llegó a Pudahuel con unos lentes Ray-Ban Meta Gen 2.

Vozinha lució el modelo Wayfarer que mantiene el diseño tradicional de Ray-Ban pero suma hardware desde el lado de Meta , es decir, el procesador Snapdragon AR1 Gen 1 de Qualcomm, una cámara de 12 megapixeles y audio direccional en sus patillas.

Acá revisamos cómo funcionan estos lentes y por qué se consideran inteligentes.

Los lentes de Vozinha

Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Las gafas inteligentes son, primero que todo, lentes ópticos que también se oscurecen en exteriores o situaciones de mucha luz -a través de la tecnología Transitions-, y en segundo orden, cámaras y también audífonos.

Dicho de otra forma, reemplazan en un mismo dispositivo al teléfono y los auriculares , ya que permiten contestar llamadas a través del teléfono o WhatsApp, escuchar música en apps como Spotify o Apple Music, y oír notificaciones de programas como Gmail o Telegram, además de disparar fotos o capturar videos verticales sin tener que sacar el celular.

Adicionalmente, cuentan con un asistente de inteligencia artificial que se actualiza constantemente -a través de la app Meta AI-, que entrega respuestas a preguntas por voz, traduce conversaciones en tiempo real desde múltiples idiomas, y además puede mirar el entorno a través de la cámara y explicarlo.

Aunque las funciones más avanzadas de IA exigen conexión a Internet y un enlace constante con la app del teléfono, como probamos en este artículo, los Ray-Ban Meta pueden inferir que estamos en un lugar como un aeropuerto al ver aviones estacionados y zonas de espera.

Cómo son los Ray-Ban Meta Gen 2

Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha Alejandro Jofré / La Tercera

Esta segunda generación de Ray-Ban Meta duplica la duración de la batería respecto al modelo anterior y alcanza hasta ocho horas de autonomía (el cargador es el estuche de los lentes).

También graba videos en 3K con estabilización , ideal para capturar imágenes rápidas en primera persona, aunque carece de un visor, y uno encuadra a tientas confiando únicamente en la intuición.

El modelo Wayfarer -pero también los Headliner y Skyler- mantiene la estética icónica de Ray-Ban, por lo que lucen y se sienten como lentes tradicionales . Y cuentan con parlantes integrados en las patillas que ofrecen un sonido claro para llamadas y podcasts mientras permiten escuchar el entorno. Aunque, al tener un diseño de oído abierto, el sonido pierde potencia y claridad en lugares con mucho ruido.