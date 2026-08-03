El influyente jazz contemporáneo de Kenny Garrett regresa a Chile

El próximo miércoles 18 de noviembre a las 20.00 horas, el escenario del Teatro CA660 de Fundación CorpArtes recibirá a una de las figuras más admiradas e influyentes del jazz contemporáneo: Kenny Garrett, quien llegará a Chile junto a su banda para presentar Sounds from the Ancestors, un proyecto “profundamente espiritual, vibrante y lleno de energía”, según informa un comunicado.

Será un esperado reencuentro entre el saxofonista estadounidense y el público chileno. Tras una prolongada ausencia desde su anterior visita al país, Garrett regresará en uno de los momentos más sólidos y creativos de su carrera, acompañado por una agrupación capaz de transformar cada composición en una experiencia colectiva. “Su música invita a escuchar, pero también a moverse, celebrar y dejarse llevar por un lenguaje en el que conviven la improvisación, el ritmo y una enorme calidez humana”, dice el mismo texto.

En Sounds of the Ancestors, Kenny Garrett dirige su mirada hacia las músicas que han acompañado y sostenido a distintas comunidades a través de generaciones. El proyecto recoge ecos de los cantos de iglesia, las oraciones recitadas, los ritmos yoruba y los tambores africanos, haciéndolos dialogar con el jazz, el gospel, el soul, el funk y las tradiciones afrocaribeñas. Más que una evocación nostálgica del pasado, es una celebración de una memoria que continúa viva, transformándose y transmitiéndose de una generación a otra. El repertorio también contiene homenajes a figuras fundamentales como Roy Hargrove, Art Blakey y Tony Allen.

La formación que ha venido acompañando a Garrett en las presentaciones internacionales recientes de este proyecto reúne a músicos de extraordinaria personalidad: Keith Brown en piano, Corcoran Holt en contrabajo, Michael Ode en batería, Rudy Bird en percusión y Melvis Santa en voz y percusión. Junto al inconfundible saxofón alto de Garrett, la banda construye un sonido poderoso y orgánico, donde la precisión convive con la libertad y cada integrante encuentra su propio espacio para expresarse.

Nacido en Detroit, Kenny Garrett comenzó su recorrido profesional siendo todavía muy joven. Formó parte de la Duke Ellington Orchestra y posteriormente trabajó con artistas esenciales de la historia del jazz, entre ellos Woody Shaw, Freddie Hubbard, Donald Byrd y Art Blakey. Su trayectoria alcanzaría una dimensión aún mayor al integrarse a la banda de Miles Davis, experiencia decisiva que lo situó entre los grandes instrumentistas de su generación.

Su presentación del 18 de noviembre en el Teatro CA660 será una oportunidad para reencontrarse con un artista que ha sabido preservar la tradición sin dejar de avanzar.

Las entradas se pueden encontrar por Ticketplus.