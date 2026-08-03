Subtel exige cobro de garantías a Wom por $12.900 millones por incumplir despliegue de postergado proyecto de Fibra Óptica Nacional

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó el cobro de garantías a Wom por incumplimientos en el proyecto de despliegue de la Fibra Óptica Nacional (FON) que se había adjudicado la compañía -con un subsidio histórico- en abril de 2020.

En una comunicación oficial, la Subtel anunció que cobrará de forma íntegra las garantías presentadas por Wom por un total de UF 316.410,15 (más de $12.900 millones). tras detectar incumplimientos graves, persistentes y transversales en las macrozonas Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur.

La FON es una red troncal de fibra óptica para el transporte de redes de internet, que fue impulsada con un subsidio estatal de más de $80 mil millones (cerca de US$86 millones), con el fin de reducir la brecha digital y fortalecer la conectividad entre Arica y Parinacota y Los Lagos, cubriendo a unas 800 mil personas.

Hace cinco años, Wom se adjudicó las Macrozonas Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur, con un subsidio estatal de más de $ 52 mil millones (unos US$ 55 millones), con el requerimiento de que debía operar y mantener la infraestructura en las condiciones comprometidas y asegurar que estuviera disponible, como mínimo, durante el 98% del año en cada macrozona.

WOM PABLO VÁSQUEZ R

“La decisión se funda en las bases del concurso y en antecedentes técnicos que dan cuenta de incumplimientos en la disponibilidad del servicio, en la metodología de cálculo de la disponibilidad anual del servicio comprometida, en la gestión y trazabilidad de incidencias, y en la entrega de información exigida para la supervisión del proyecto ”, dijo la Subtel, que actúa como regulador y fiscalizador de las empresas de telecomunicaciones en Chile.

Sin embargo, incluso utilizando los datos entregados por la propia empresa, ninguna de las cinco macrozonas alcanzó el nivel mínimo de funcionamiento del 98%.

De acuerdo con la información analizada por la autoridad, los resultados reportados fueron de 72,94% en Arica y Parinacota; 78,39% en Norte; 90,32% y 93,54% en Centro Norte; 95,76% en Centro; y 91,55% y 92,15% en Centro Sur, todos por debajo del mínimo exigido por las bases de licitación.

“La decisión se adoptó en un contexto de degradación masiva de la red detectada por el monitoreo de Subtel ”, agregó la autoridad, que constató la caída de 38 nodos de acceso y distribución en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Maule, con pérdida total de gestión y alarmas críticas de comunicación sostenida.

Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones Andres Perez

La Subtel aclaró que este cobro de garantías no resta a la empresa de su obligación de operar, mantener, reparar y normalizar la infraestructura. Es más, Wom deberá cumplir estas obligaciones y entregar nuevas garantías dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

“Desde Subtel hemos intensificado la supervisión de los proyectos de conectividad financiados con fondos públicos, porque no puede haber espacio para incumplimientos en infraestructura estratégica para el país”, sostuvo la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

“La FON es una carretera digital construida con un subsidio estatal de US$55 millones. El Estado no puede permitir que una infraestructura de esta magnitud esté degradada, indisponible o no cumpla plenamente su objetivo de conectar a miles de personas, ampliar la competencia y mejorar el servicio a lo largo de Chile”, agregó.

Problemas de operación

La subsecretaría comentó también que había detectado que Wom aplicó una forma de cálculo distinta de la comprometida y aprobada para el proyecto, pues incorporaba elementos adicionales que reducían el peso de los tiempos de falla en el resultado final. Esta fórmula mostraba porcentajes de disponibilidad superiores a los que se habrían obtenido aplicando la metodología aprobada por la Subtel.

Fibra óptica

Junto con ello, la revisión técnica detectó deficiencias relevantes en la supervisión oportuna de los servicios, así como la gestión, notificación, seguimiento, trazabilidad y cierre de incidencias.

Además, la revisión no permitió acreditar la entrega de los reportes financieros anuales exigidos por las bases para las cinco macrozonas, antecedentes considerados necesarios para el seguimiento y fiscalización del proyecto.

“La certeza regulatoria exige que las reglas se apliquen de manera objetiva y uniforme. Ello protege la confianza en los procesos concursales, resguarda la continuidad y calidad de los servicios para la ciudadanía, junto con asegurar condiciones de competencia equitativas entre todos los operadores que cumplen sus compromisos”, puntualizó Garrido.

En enero de 2025, la Subtel del gobierno anterior también había cobrado una boleta de garantía a Wom de 115.166 UF, equivalente a $4.420 millones en ese momento, por incumplimientos en la puesta en marcha de la Fibra Óptica Nacional en las regiones de Antofagasta y Atacama. La fecha establecida originalmente para el inicio del servicio de la última etapa del proyecto era el 5 de agosto de 2022. Sin embargo, sufrió un retraso total de 28 meses y 2 semanas.

La reacción de Wom

La compañía sancionada reaccionó a la decisión del regulador, asegurando que hace sólo dos meses le habían presentado un plan de mejora de la red para responder a los estándares exigidos, pero que lo dictaminado por la autoridad estaba vinculado a incumplimientos anteriores a esa presentación.

“En junio de 2026 presentamos de forma proactiva a Subtel un plan de mejora y mantenimiento de la red, coordinado con la Dirección de Vialidad, con el propósito de asegurar que la infraestructura continúe operando conforme a los estándares técnicos y de seguridad exigidos. Hoy estamos trabajando en ese plan de recuperación”, aseguró la empresa.

“El cobro a Wom se vincula a periodos previos a la presentación de nuestro plan de mejora y mantenimiento de la red”, explicó y dijo que evaluarán los motivos de la decisión de Subtel y los próximos pasos para su defensa.

Comentó que le habían solicitado a la autoridad que le permitiera ofrecer su servicio a pequeños operadores que, de acuerdo al diseño de las bases originales, hoy no es posible atender. Aunque la empresa no lo aclara, la subsecretaría aún no habría contestado a esta petición.

Ofensiva de la Subtel

La semana pasada, la Subtel ya había resuelto cobrar dos boletas de garantía a Movistar por 1.052 UF (casi $43 millones) por incumplimientos en el despliegue del programa conjunto de la Subtel y el Ministerio de Educación “Conectividad para la Educación 2030″, cuya meta es entregar internet gratis de alta velocidad a 9.400 escuelas públicas y subvencionadas del país, que agrupan a más de 2 millones de estudiantes, hasta el año 2030.

Según el DF, la empresa envió reportes de supervisión con valores anómalos que informes técnicos calificaron de no representativos de las mediciones reales en dos zonas de la Región Metropolitana y el Biobío, y a que la empresa entregó boletas de garantía fuera de plazo.