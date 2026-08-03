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    Desbaratan en Melipilla a banda dedicada al contrabando de cigarrillos e incautan más de 525 mil cajetillas: hay siete detenidos

    La investigación de la Fiscalía Local de Melipilla y el OS-9 de Carabineros permitió incautar un camión utilizado para el transporte de la mercancía, el que se encontraba al interior de un galpón ubicado en un sector rural de la comuna.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Desbaratan en Melipilla a banda dedicada al contrabando de cigarrillos e incautan más de 525 mil cajetillas: hay siete detenidos Prensa Carabineros de Chile

    Carabineros dio a conocer esta jornada un operativo policial en Melipilla que permitió desbaratar una banda criminal dedicada al contrabando de cigarrillos hacia nuestro país.

    La investigación por parte de la Fiscalía Local de Melipilla, iniciada tras una denuncia el pasado 1 de agosto de 2026, contó también con la colaboración de personal policial del OS-9 de Carabineros.

    El fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía Occidente, explicó que la operación resultó un éxito gracias a la colaboración público privada y a la trazabilidad de comportamientos en ferias libres del sector poniente de Santiago.

    Prensa Carabineros de Chile

    Lo anterior, permitió dar “con un camión de alto tonelaje auxiliado por un vehículo particular, el cual había concordado como punto de trasvasije de estas cajas de cigarros importadas de una manera ilegal desde el extranjero, específicamente desde Paraguay“.

    Según el comandante Fernando Bozo, jefe de departamento del OS-9 de Carabineros, la denuncia por parte de una empresa privada permitió encontrar en un sector rural de Melipilla un galpón lleno de cigarrillos de contrabando.

    “Al realizar las diligencias investigativas, ubicar los vehículos de interés y establecer que se está realizando ya el traspaso de esta mercadería desde un camión mayor, en este caso un camión con acoplados, hasta camiones de menor tamaño para proceder a su distribución final en la Región Metropolitana, procedemos a requerir en conjunto con o a través del Ministerio Público la respectiva orden de entrada y registro, en donde en conjunto con nuestro grupo de operaciones policiales GOPE, procedimos a hacer ingresos a este inmueble, específicamente hasta un galpón, procediendo a la detención de siete ciudadanos”, relató Bozo.

    Durante el operativo también se logró incautar el vehículo de transporte de las especies y una gran cantidad de cigarros de contrabando. Según Bozo, se incautó un total de 525.000 cajetillas.

    Desde Carabineros detallaron que todos los detenidos eran mayores de edad. En particular, tres de ellos no tenían antecedentes penales. Mientras tanto, los otros cuatro registraban diversos delitos como tráfico de drogas, cuasidelito de lesiones, delitos contra la salud pública, entre otros.

    Respecto a sus nacionalidades, seis de ellos eran chilenos. El otro sujeto era un hombre de 25 años proveniente de Colombia y sin antecedentes penales.

    Finalmente, el fiscal Rosas señaló que los siete imputados resultaron formalizados y quedaron con la cautelar de arresto domiciliario.

    Más sobre:PolicialCarabinerosCigarrosDetenidosMelipilla

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