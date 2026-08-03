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    Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de nulidad y confirma absolución de Claudio Crespo

    La Fiscalía Metropolitana Centro Norte y otros querellantes pedían que se anulara el juicio que determinó la absolución del exteniente de Carabineros, quien era acusado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves en contra del ahora diputado Gustavo Gatica.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La tarde de este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago despachó el fallo respecto al recurso de nulidad que había presentado la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para impugnar el juicio que absolvió al exteniente de Carabineros, Claudio Crespo.

    Finalmente, la corte de manera unánime rechazó el recurso y confirmó la absolución establecida en el juicio de enero pasado. La sentencia fue redactada por la ministra Romy Rutherford en una sala integrada además por el ministro Patricio Martínez y el abogado integrante Sebastián Llantén.

    Tras la lectura por parte del tribunal, la persecutora de la Fiscalía Centro Norte Ximena Chong señaló que la resolución “no satisface los intereses de la fiscalía”.

    “Nosotros habíamos recurrido a nulidad en el entendido de que la sentencia tenía vicios. Evidentemente respetamos esta decisión y nos quedamos con, al menos, que la decisión del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado, señor Claudio Crespo, en el sentido de que él no era el autor", añadió al respecto.

    Así las cosas, la decisión respecto a la petición de nulidad no resulta apelable, aunque según Chong igual esperan conocer los antecedentes y justificaciones por parte del tribunal para la decisión.

    Eventualmente podrían surgir recursos de queja que no son recursos propiamente de instancia que impliquen algún tipo de modificación en la decisión. Vamos a estudiarlo obviamente para poder conocer cuáles son los antecedentes y las justificaciones en virtud de las cuales la sala de la ilustrísima Corte de Apelaciones rechazó los recursos presentados por las partes acusadas”, explicó Chong.

    El exteniente de Carabineros fue acusado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves en contra del ahora diputado Gustavo Gatica.

    La investigación de la persecutora Ximena Chong estableció que Crespo fue responsable del disparo que cegó al entonces estudiante de psicología durante una de las manifestaciones desarrolladas el 8 de noviembre de 2019.

    Sin embargo, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago terminó por absolver a Crespo, al considerar la aplicación de manera retroactiva de la ley Nain-Retamal. En base a esto, se argumentó que el exteniente de Carabineros actuó bajo la figura de la legítima defensa privilegiada.

    La determinación del tribunal derivó en el recurso presentado por la Fiscalía Centro Norte, en conjunto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

    Más sobre:Estallido socialClaudio CrespoGustavo GaticaFiscalía Centro Norte

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