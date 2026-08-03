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    Megarreforma: Alvarado dice que veto por anatocismo ingresaría este miércoles y descarta diferencias con la UDI para la votación

    Asimismo el biministro respondió a la advertencia que hizo el presidente de la Cámara de Diputados sobre que el Ejecutivo está “perdiendo” la batalla comunicacional.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    En una nueva vocería de gobierno desde el Palacio de La Moneda, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a la megarreforma, que se encuentra en su recta final en el Congreso.

    Este el Senado votará el último artículo pendiente sobre compensación fiscal a los municipios, que sufrirán una merma en sus ingresos por la rebaja de contribuciones a mayores de 65 años.

    Este punto ha generado gran controversia en el mundo político, sobre todo en los alcaldes. Asimismo, en la oposición no descartan presentar un cuarto requerimiento al Tribunal Constitucional, aunque de todos modos esta norma debe ser revisada obligatoriamente por tratarse de un cambio a la Ley Orgánica sobre Municipalidades.

    Bajo ese marco, el biministro inició su vocería este lunes con este tema. “En relación con la compensación a los municipios estamos dando cumplimiento a lo que nos comprometimos y el compromiso fue compensar en un 100% a los municipios respecto a su eventual pérdida de ingresos por personas que se acojan a partir del 2027 a la exención de contribuciones. Por lo tanto, tal como lo pedían los alcaldes en su minuto, ningún municipio va a perder ningún peso por la entrada en vigencia de esta ley de reconstrucción el 2027. Esta es la tercera oportunidad en la cual intentamos reponer esos ingresos a los municipios y espero que efectivamente mañana se pueda aprobar en el Senado”, señaló.

    Dicho eso, Alvarado de inmediato fue consultado sobre la preparación del gobierno para presentar vetos presidenciales en el marco de la tramitación de la megarreforma.

    “Respecto a los vetos, el ministro de Hacienda ha estado trabajando en coordinación con la Segpres y esperamos el día miércoles ingresar el veto que dice relación con el anatocismo, que tiene serios problemas y que genera dificultades en el sistema de ahorros y el sistema de crédito de nuestro país”, detalló.

    En esa línea, agregó: “Es altamente probable que evaluemos y resolvamos colocar un tercer veto que dice relación con el pago a 30 días a las pymes”.

    Por otro lado, pero bajo el mismo paraguas de la megarreforma, Alvarado fue inquirido sobre la expectativa del gobierno en torno a la cita que sostendrá el Presidente José Antonio Kast con los senadores de la UDI, considerando que aún hay dos senadores que mantienen en suspenso su voto para mañana.

    “Yo creo que las reuniones que efectúa el Ejecutivo, el Presidente con los parlamentarios son precisamente para conversar temas de que a ellos les preocupan, transmitir iniciativas del gobierno, buscar puntos de encuentro y de consenso”, declaró.

    Luego aseguró: “Al menos en la información que yo manejo, entiendo que no hay ninguna discrepancia para la votación de mañana por parte de los senadores de la UDI”.

    Respuesta a la “batalla comunicacional”

    El biministro también fue requerido sobre la advertencia que hizo esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, sobre que el Ejecutivo está “perdiendo” la batalla comunicacional, dado que, según argumentó, falta un “vocero político exclusivo” en el gobierno.

    Ante la opinión del timonel de la Corporación, el jefe del gabinete y también titular de la Segegob contestó: “Como gobierno siempre respetamos las opiniones de los parlamentarios y siempre las vamos a tomar en consideración y permanentemente hay espacios de evaluación y espacios de mejoras. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es de que la interlocución del gobierno con la ciudadanía sea de carácter permanente, sea clara, sea oportuna y que cuente con la retransmisión de esa información por parte de los parlamentarios en línea con que el gobierno promueve”.

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