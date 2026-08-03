La nueva Spider-Man arrasa en Chile y el mundo: las claves de su apabullante éxito

Los pronósticos estimaban que Spider-Man: Un nuevo día arrasaría en la taquilla mundial. Y la película protagonizada por Tom Holland cumplió con esas expectativas de manera apabullante, adueñándose de varias marcas que la encumbran entre los fenómenos comerciales más grandes que recuerde la industria.

La cinta recaudó US$ 932 millones a nivel global, el segundo debut más grande de la historia (Avengers: Endgame consiguió US$ 1,22 mil millones). Tras las actualizaciones de este lunes, se hizo oficial que se posicionó como la más millonaria en cines de Estados Unidos, con US$ 360 millones, superando los US$ 357,1 millones que en 2019 sumó la entrega más reciente de Avengers.

Courtesy of Sony Pictures

En Chile también hubo funciones llenas y salas atiborradas de personas. Según información facilitada por su distribuidor a Culto, reunió a 647.918 mil espectadores entre miércoles y domingo, mientras que registró 527.846 mil entre jueves y domingo y se impuso como el título más exitoso del año (el día de estreno habitual en el mercado nacional es el jueves, lo que obliga a usar esa segunda cifra para plantear cualquier comparación).

En tanto, en el recuento histórico el filme se ubica séptimo, por debajo de El rey león (2019), Toy story 4 (2019), Lilo y Stitch (2025), Avengers: Infinity War (2018), Intensa-mente 2 (2024) y Avengers: Endgame. Esta última sumó más de 931 mil espectadores en su primer fin de semana y continúa –al menos en el plano local– como la monarca en este apartado.

¿Cómo explicar el fenómeno alrededor de la nueva Spider-Man? Aquí –ojo, con algunos spoilers–, analizamos algunos puntos:

*Spider-Man es el superhéroe de esta época

¿Alguna duda? Con cuatro películas en solitario que han cosechado un apabullante éxito, Spider-Man se ha encumbrado como el superhéroe más popular de la última década. La misma versión de Tom Holland estuvo presente en hits comerciales de la talla de Capitán América: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

Courtesy of Sony Pictures

Y Miles Morales, el joven hijo de padre afroamericano y madre puertorriqueña que también es Spider-Man, prepara su tercera cinta animada después de la ganadora del Oscar Spider-Man: Un nuevo universo (2019) y su secuela, Spider-Man: A través del Spider-Verso (2023). Ese mismo personaje, de acuerdo con las declaraciones de los ejecutivos de Sony, llegará más temprano que tarde a la acción real. El Hombre Araña es lo más parecido a un Rey Midas en el mundo de los superhéroes actual.

*Conexión Gen Z

Según un estudio realizado en Estados Unidos, el público que actualmente visita con mayor frecuencia los cines es la Generación Z, es decir, los nacidos entre 1997 y 2012, jóvenes que hoy tienen como máximo 29 años. Tom Holland, la estrella de la saga, acaba de cumplir 30 años y ha sido el Spider-Man de esa generación durante casi una década.

Los espectadores lo han visto pasar del colegio a combatir frente a sus mayores villanos. Ahora, cuando Peter Parker debe lidiar con no tener en su vida a su novia y a su mejor amigo, ese público parece conectar fuertemente con las tribulaciones del protagonista, abrumado por el trabajo y con escaso tiempo para su vida personal.

Un recorrido por las principales multisalas de Santiago daba pistas de que esa audiencia fue en masa a comprar su entrada: las salas estaban saturadas de adolescentes y universitarios que deseaban ver la nueva aventura de Peter Parker. Los mismos que probablemente seguirán acompañando al personaje en su más que seguro quinto largometraje individual.

*Cambio de mano

Jon Watts, el realizador detrás de las tres películas previas de la saga, le cedió su lugar a Destin Daniel Cretton. El cambio en la silla de director va aparejado con un ajuste en el tono: Spider-Man: Un nuevo día es más oscura que sus predecesoras –aunque no pierde el humor y el espíritu de diversión– debido a que la amenaza que enfrenta es más difícil de controlar y a que las preguntas que lo rodean tienen respuestas más difíciles.

Cretton, quien en la franquicia mostró su habilidad con Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y con la serie Wonder Man, le aporta destreza y buen pulso a una aventura en la que el protagonista enfrenta fuerzas que escapan su control.

*Jugar al misterio

La campaña de promoción de Spider-Man: Un nuevo día reveló que estaría de vuelta Escorpión (Michael Mando), un personaje del primer filme, y que el protagonista se cruzaría con Bruce Banner / Hulk (Mark Ruffalo) y Frank Castle / Punisher (Jon Bernthal). Sin embargo, se negó a aclarar quién sería el gran villano de la historia.

Al mismo tiempo, se mantuvo el hermetismo en torno al personaje de Sadie Sink, la estrella de la serie Stranger things –ojo, algunos spoilers aquí a continuación–. ¿Qué mejor que jugar con la verdadera identidad del personaje de una de las actrices jóvenes del momento? La respuesta en general ha dejado satisfechos a los fanáticos: encarna a Jean Grey, la poderosa mutante que antes han interpretado en el cine Famke Janssen y Sophie Turner, y que promete jugar un rol clave en el futuro de la saga.

Matthew Towers

*Tom Holland y Zendaya en su mejor momento

Tom Holland y Zendaya no sólo son parte de Spider-Man: Un nuevo día, sino que de La odisea, la otra superproducción estrenada en julio que ha triunfado en la pantalla grande. Ambos, además, son una de las parejas jóvenes más cotizadas de Hollywood. Y este 2026, en medio de rumores, se confirmó que celebraron su boda sin que nadie se enterara con anticipación.

Cuesta imaginar que el atractivo que producen ambos individualmente y como pareja no haya resultado importante en el fenómeno desatado alrededor de la película. Su éxito también confirma que fue un acierto mantener a MJ (el personaje de Zendaya) como parte de la historia a pesar de que ya no recuerda a Peter Parker.

*Una saga al alza

Cada parte de la franquicia ha contado con mayor apoyo que la anterior. Si Spider-Man: De regreso a casa (2017) recaudó US$ 880 millones en todo el mundo, las siguientes fueron al alza: US$ 1,13 mil millones millones para Spider-Man: Lejos de casa (2019) y US$ 1,92 mil millones para Spider-Man: Sin camino a casa (2021), con lo que entró al top 10 histórico de las producciones más taquilleras de todos los tiempos.

Spider-Man: Un nuevo día ya suma más de la mitad de ese monto, por lo que no parece un disparate proyectar que podrían desbancarla y apoderarse del primer lugar de la saga.

Courtesy of Sony Pictures

*La antesala a Avengers: Doomsday

Los jefazos del estudio celebraron la victoria comercial de Spider-Man: Un nuevo día, en particular después de que los filmes lanzados en 2025 (Thunderbolts*, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos) tuvieran una convocatoria más bien moderada y que en cuatro meses más, el 17 de diciembre, debutará Avengers: Doomsday, la cinta que reúne a los superhéroes contra el Doctor Doom (Robert Downey Jr.).

En principio no está confirmada la participación de Spider-Man en esa película –aunque siempre puede haber espacio para sorpresas–, pero la esperanza de los ejecutivos es que dispare el interés en torno a la nueva Avengers, donde también estarán Chris Evans, Chris Hemsworth y Pedro Pascal.