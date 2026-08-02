Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

El mundo del doblaje latinoamericano está de luto. Este domingo se confirmó el fallecimiento del actor mexicano Carlos del Campo, una de las voces más reconocidas de la industria, cuya carrera se extendió por más de tres décadas y quedó inmortalizada en personajes emblemáticos del cine, la televisión, el anime y los videojuegos.

La noticia fue dada a conocer por familiares y colegas a través de un comunicado difundido en redes sociales y cuentas oficiales, lo que generó una amplia reacción entre seguidores, actores de doblaje y figuras del medio artístico, quienes recordaron el legado que dejó en numerosas producciones que marcaron a distintas generaciones.

Hasta el momento no se han informado las causas de su fallecimiento.

Del Campo murió a los 67 años, luego de que durante los últimos meses su estado de salud despertara preocupación entre sus seguidores.

A comienzos de 2026 trascendió que enfrentaba problemas de salud, aunque tanto él como su familia optaron por mantener en reserva los detalles de su condición.

Producto de esta situación, el actor redujo progresivamente su actividad profesional y se alejó de las cabinas de grabación. Su ausencia cobró especial notoriedad cuando se confirmó que no retomaría el personaje de Slinky para Toy Story 5, papel que había interpretado durante las primeras cuatro entregas de la exitosa franquicia de Pixar.

Una de las voces más reconocidas del doblaje latino

A lo largo de su trayectoria, Carlos del Campo construyó una carrera que lo convirtió en una de las figuras más importantes del doblaje en México y América Latina.

Entre sus trabajos más recordados destaca la voz del droide C-3PO en diversas producciones animadas y videojuegos de la franquicia Star Wars, además de interpretar a Slinky, el inseparable perro de juguete de Toy Story.

Su versatilidad también le permitió dar vida a personajes de muy distintos géneros y estilos. Entre ellos figuran Tywin Lannister, interpretado por Charles Dance en Game of Thrones; Bulk (Farkas Bulkmeier) en las primeras series de Power Rangers; Director Kuno en Ranma ½ y Gin Ichimaru, uno de los capitanes de la Sociedad de Almas en el anime Bleach.

Además de su trabajo como actor de voz, Del Campo también se desempeñó como director de doblaje, locutor y cantante, participando en temas musicales y coros de distintas producciones animadas de Disney.