Carmona (PC) arremete contra propuesta de privatizar Codelco: “Es un abuso contra el principal patrimonio de Chile”

La posibilidad de privatizar Codelco fue interpretada por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, como una advertencia sobre el rumbo económico que, a su juicio, busca imponer el oficialismo. El dirigente afirmó que la propuesta no corresponde a una declaración aislada, sino a un intento por reducir el papel del Estado y trasladar funciones públicas al sector privado.

En conversación con Nuevo Mundo, Carmona vinculó la discusión sobre la minera estatal con una eventual profundización del modelo neoliberal y un regreso al Estado subsidiario instalado durante la dictadura.

“De ahí viene, coherentemente, no es una salida de madre, un reparto de papeles, la formulación que hace el presidente del Partido Republicano acerca de vender Codelco o de privatizar Codelco”, sostuvo.

El dirigente comunista afirmó que una operación de ese tipo afectaría al principal patrimonio económico del país y advirtió que quienes impulsan la propuesta no se limitarían únicamente a la empresa cuprífera. “Esto es una advertencia de que no se van a limitar, vienen por todo”, agregó.

Carmona arremete contra propuesta de privatizar Codelco: “Es un abuso contra el principal patrimonio de Chile” PEDRO RODRIGUEZ

Carmona también acusó al Gobierno de buscar una “refundación neoliberal” mediante la reducción de presupuestos sociales y el traspaso de áreas como educación, salud y vivienda hacia privados. Según planteó, la discusión sobre Codelco se inserta en una ofensiva más amplia destinada a desmontar funciones que históricamente ha desarrollado el Estado.

“Están desmontando todas las labores históricamente adquiridas desde el punto de vista social por el Estado de Chile”, aseguró.

El presidente del PC sostuvo que este proceso podría consolidar la desocupación y los bajos salarios, y llamó a los partidos de oposición a construir una propuesta alternativa junto con organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales.

Califica Foro de Madrid como “convocatoria del imperio”

Durante la entrevista, Carmona también abordó la cumbre internacional de derecha, el Foro de Madrid, anunciada para los primeros días de septiembre en Chile. El dirigente afirmó que el encuentro tendría una influencia decisiva del sector político encabezado por Donald Trump y lo calificó como una “convocatoria del imperio”. Y señaló que para él “el hecho grave, muy grave, son los contenidos que se propone este intercambio”, señaló.

Carmona sostuvo que la instancia buscaría construir una plataforma regional capaz de prolongar “la política reaccionaria de Trump y Marco Rubio”, además de disputar influencia en países como Brasil y México.

El dirigente también cuestionó que la actividad se realice en septiembre, mes marcado en Chile por el aniversario del golpe de Estado, y sostuvo que el encuentro representa una provocación política.

A partir de ese escenario, anticipó que los partidos comunistas y progresistas deberán articular una respuesta y planteó la posibilidad de impulsar actividades alternativas y movilizaciones sociales durante esas fechas.