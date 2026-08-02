Criteria: desaprobación de Presidente Kast llega a 55% y aprobación se ubica en 34%

Agenda Criteria: desaprobación de Kast llega a 55% y aprobación cae a 34%

La desaprobación del Presidente José Antonio Kast alcanzó un 55% en la última edición de la encuesta Agenda Criteria, publicada este 2 de agosto, mientras que su aprobación descendió hasta un 34%.

En comparación con la medición del 26 de julio, el rechazo al Mandatario aumentó un punto y su respaldo cayó dos. El porcentaje de quienes respondieron “no sé” pasó de 10% a 11%.

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Catalina Parot lidera la evaluación ministerial

Entre los ministros y ministras con un nivel de conocimiento igual o superior al 30%, Catalina Parot obtuvo la mejor evaluación positiva, con un 57%, entre quienes declararon conocerla. La cifra representa un aumento de dos puntos respecto del 14 de junio.

En segundo lugar se ubicó May Chomalí, con un 55%, sin variaciones. Le siguieron Iván Poduje, con 54%, y Louis de Grange, con 51%.

Martín Arrau descendió desde 56% hasta 49%, mientras José García Ruminot cayó de 54% a 48%. También retrocedieron María Paz Arzola, de 49% a 47%, y Claudio Alvarado, de 52% a 44%.

La mayor disminución correspondió a Jaime Campos, cuya evaluación positiva bajó 15 puntos, desde 55% hasta 40%. Ximena Lincolao cayó de 47% a 36%, mientras Jorge Quiroz cerró la lista con 34%.

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Al consultar por atributos específicos, Quiroz fue identificado como la figura más poderosa dentro del Gobierno, con 39%, seguido por Poduje, con 25%, y Alvarado, con 23%.

Chomalí encabezó la percepción de preparación para el cargo con un 50%. Parot y Francisco Pérez Mackenna obtuvieron 44%, mientras Fernando Barros y Daniel Mas alcanzaron 42%.

Poduje, en tanto, lideró el atributo de contacto con los problemas de la gente, con un 28%. Chomalí y María Jesús Wulf registraron 16%, seguidas por Arrau, con 13%, y Arzola, con 12%.

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Crece la percepción negativa sobre el proyecto de reconstrucción

Un 38% de los encuestados consideró que el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social tendrá un efecto más bien negativo para el país.

La alternativa aumentó un punto respecto de la medición anterior y alcanzó su nivel más alto dentro de la serie. La percepción positiva, en cambio, retrocedió tres puntos y quedó en 33%, su resultado más bajo desde mayo.

Otro 29% respondió que no tiene claro el eventual impacto de la iniciativa.

Esta es la tercera medición consecutiva en que la opinión negativa supera a la positiva. La distancia entre ambas posiciones aumentó desde un punto el 26 de julio hasta cinco puntos este 2 de agosto.

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China supera a Estados Unidos entre las prioridades de política exterior

La encuesta también consultó por la percepción de los presidentes de Estados Unidos y China.

Donald Trump registró un nivel de conocimiento de 86%, frente al 60% obtenido por Xi Jinping. Sin embargo, entre quienes declararon conocerlos, el mandatario estadounidense alcanzó una evaluación negativa de 65% y una positiva de 26%.

Xi, en cambio, obtuvo un 53% de opiniones positivas y un 27% de evaluaciones negativas.

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Ante la tensión entre ambos países, un 40% señaló que Chile debería priorizar su relación económica con China, aunque eso implique tomar distancia de la política exterior estadounidense. La opción de privilegiar el vínculo político y estratégico con Estados Unidos obtuvo un 27%.

La preferencia por China aumentó desde 32% en marzo hasta el actual 40%. En el mismo periodo, el respaldo a priorizar la relación con Estados Unidos pasó de 28% a 27%.

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Al preguntar específicamente por las intervenciones y advertencias realizadas por Washington hacia otros países, un 42% sostuvo que Chile debería mantener distancia y no alinearse con ese tipo de acciones.

Otro 24% indicó que la postura debería depender de cada caso, un 12% apoyó alinearse con Estados Unidos, un 10% planteó oponerse y condenar sus acciones, y el 12% restante dijo no tener claridad.

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Rechazo a la privatización de Codelco llega a 74%

Un 74% se declaró en desacuerdo con la privatización de Codelco, mientras un 26% se manifestó a favor.

El resultado muestra pocas variaciones frente a mediciones anteriores. En 2018, el rechazo alcanzaba un 73% y el respaldo un 27%. El 3 de mayo de este año, ambas posiciones se situaban en 72% y 28%, respectivamente.

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Al consultar por las alternativas para el futuro de la minera, un 49% prefirió mantenerla como una empresa completamente estatal, pero mejorar su gestión y productividad.

Un 31% respaldó la incorporación de capitales privados sin que el Estado pierda el control. Solo un 5% optó por una privatización mayoritaria, mientras un 15% dijo no tener claridad.

Las respuestas presentaron diferencias según la identificación política. Entre las personas de izquierda, un 66% apoyó mantener a Codelco completamente en manos del Estado. La proporción llegó a 49% en el centro y a 39% entre quienes se identificaron con la derecha.

Dentro de este último grupo, la alternativa más mencionada fue incorporar capital privado, pero conservar el control estatal, con un 42%.