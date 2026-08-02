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    PPD busca ampliar proyecto del PDG sobre reembolso del IVA: suma alimentos, lentes y fórmulas lácteas

    La bancada cuestionó que el beneficio original alcance solo $3.534 mensuales por persona, según un estudio de la Biblioteca del Congreso, e ingresó indicaciones para extender la compensación a otros productos de primera necesidad. La Comisión de Desarrollo Social votará el proyecto este lunes.

    Por 
    Felipe Rivera
    PPD busca ampliar proyecto del PDG sobre reembolso del IVA: suma alimentos, lentes y fórmulas lácteas. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD) e Independientes ingresó un paquete de indicaciones para ampliar el proyecto que establece una compensación por la compra de pañales y determinados medicamentos, impulsado por el Partido de la Gente (PDG) y patrocinado por el Ministerio de Hacienda.

    Las propuestas buscan incorporar al beneficio productos de la canasta básica, anteojos y artículos oftalmológicos, fórmulas lácteas, suplementos vitamínicos y alimentos especiales para personas con alergias o intolerancias.

    La colectividad presentó los cambios después de solicitar un estudio a la Biblioteca del Congreso Nacional que, según informó la bancada, calculó que el beneficio contemplado actualmente alcanzaría un promedio de $3.534 mensuales por persona.

    El diputado PPD Carlos Carvajal, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, calificó la iniciativa original como “totalmente insuficiente” y señaló que las indicaciones buscan aumentar su alcance.

    “Nos caracterizamos por ser una bancada propositiva, por lo que no queremos quedarnos solo en la crítica de una iniciativa que es totalmente insuficiente, respecto a los más de 4 mil millones de dólares que deja de percibir nuestro país por la megarreforma del Gobierno”, afirmó.

    La Comisión de Desarrollo Social tiene previsto votar en particular el proyecto este lunes 3 de agosto.

    Alimentos y otros bienes de primera necesidad

    Una de las indicaciones propone extender la compensación a una selección de productos contenidos en la canasta básica elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas.

    La propuesta incluye arroz, harina de trigo, pan, carnes de vacuno, pollo, cerdo y pescado, además de leche líquida y en polvo, yogur, huevos, aceites, sal y azúcar.

    El documento establece que el beneficio podría alcanzar hasta el equivalente al IVA incluido en las compras, utilizando precios y niveles de consumo referenciales que posteriormente deberían ser determinados mediante un reglamento.

    PPD busca ampliar proyecto del PDG sobre reembolso del IVA: suma alimentos, lentes y fórmulas lácteas. Imagen referencial.

    El diputado independiente Carlos Bianchi, integrante de la Comisión de Hacienda, sostuvo que el acuerdo alcanzado entre el PDG y el Ejecutivo no respondería a la realidad económica de los hogares.

    “Nosotros hemos advertido que es totalmente insuficiente y no da cuenta de la realidad que tiene el país la negociación del PDG con el Gobierno con respecto a la probable devolución de una parte de la compra de pañales o algunos medicamentos”, afirmó.

    “Nosotros vamos más allá y queremos ampliar los beneficios. Vamos a ver si el Gobierno tiene o no el verdadero interés de acoger las indicaciones para mejorar el proyecto de ley que está en tramitación”, agregó.

    PPD busca ampliar proyecto del PDG sobre reembolso del IVA: suma alimentos, lentes y fórmulas lácteas. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Otra de las modificaciones propone incluir fórmulas lácteas y suplementos alimenticios para niños menores de tres años.

    El beneficio estaría dirigido a madres, padres y personas cuidadoras de niños y niñas de hasta 36 meses. La relación con el menor debería acreditarse mediante el Registro Civil, mientras la calidad de cuidador tendría que certificarse mediante la credencial correspondiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

    El monto se calcularía considerando el IVA pagado, un precio unitario y un consumo mensual de referencia, parámetros que quedarían sujetos a la posterior elaboración de un reglamento.

    La bancada también busca cubrir suplementos alimenticios utilizados por personas diagnosticadas con alergias alimentarias o algún tipo de intolerancia. La indicación limita el acceso a quienes presenten esas condiciones y utilicen productos incluidos en la cobertura definida por la futura normativa.

    Lentes y suplementos vitamínicos

    Las propuestas incorporan además anteojos ópticos y productos oftalmológicos para personas diagnosticadas con patologías oculares.

    La indicación contempla que el reglamento determine los productos cubiertos, los precios de referencia y el consumo considerado para calcular la compensación.

    En paralelo, el PPD propuso extender el reembolso a suplementos vitamínicos destinados a niñas, niños, mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas que los requieran por una condición médica.

    Para este grupo, la bonificación máxima mensual también dependería del IVA vigente, el precio referencial y el consumo establecido para cada suplemento.

    Las críticas al beneficio original

    El proyecto se originó luego de las conversaciones entre el Gobierno y el Partido de la Gente durante la tramitación de la reforma tributaria.

    La bancada PPD-Independientes cuestionó que la compensación propuesta sea suficiente frente al costo de los productos que pretende cubrir y planteó que los recursos deberían extenderse a otras compras habituales de las familias.

    Las indicaciones deberán ser revisadas y votadas durante la discusión en particular. Su eventual incorporación dependerá del respaldo de la comisión y, en algunas materias vinculadas al gasto público, del patrocinio o la admisibilidad que determine el Ejecutivo.

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