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    Política

    Ingreso de propuesta para eliminar IVA a medicamentos y pañales: PDG confirma sus 13 votos para legislar megarreforma

    El jefe de bancada del Partido de la Gente, Marcelo Valenzuela, afirmó que el Ejecutivo “cumplió su compromiso” al ingresar la iniciativa acordada con la colectividad. “Nosotros cumplimos nuestra palabra”, sostuvo el parlamentario.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDG confirma votos para legislar megarreforma del gobierno tras eliminar IVA a medicamentos y pañales SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Partido de la Gente (PDG) confirmó que entregará sus 13 votos a favor de la idea de legislar la megarreforma impulsada por el gobierno, luego de que el Ejecutivo ingresara el proyecto comprometido con la bancada para avanzar en la eliminación del IVA a medicamentos y pañales.

    Así lo señaló este domingo el jefe de bancada del PDG, el diputado Marcelo Valenzuela, quien aseguró que el gobierno cumplió con el acuerdo alcanzado con la colectividad y que, en consecuencia, sus parlamentarios respaldarán el inicio de la tramitación de la iniciativa.

    “La señal es clara: que ya la clase media y la clase media emergente tienen representante en la política, y ese es el Partido de la Gente”, sostuvo Valenzuela.

    PDG confirma votos para legislar megarreforma del gobierno tras eliminar IVA a medicamentos y pañales. En la imagen, el diputado Marcelo Valenzuela (PDG).

    Consultado directamente sobre si el gobierno contará con los 13 votos de la bancada para aprobar la idea de legislar el proyecto de reconstrucción, el diputado respondió: “Por supuesto, ese es el compromiso”.

    “Nosotros somos una bancada seria y técnica, de cumplir con nuestra palabra”, agregó.

    Acuerdo con el gobierno

    Valenzuela valoró el ingreso del proyecto que busca eliminar el IVA a medicamentos y pañales, señalando que se trata de una “tremenda buena señal” por parte del Ejecutivo.

    “Primero es respetar la palabra y poder concurrir con los acuerdos con el Partido de la Gente”, indicó.

    El parlamentario afirmó que el PDG se ha situado en un eje distinto al de la política tradicional y que su bancada ha buscado actuar desde la “proposición”.

    “Una de las principales preocupaciones que nosotros tenemos como eje político y representante de la gente es que precisamente esta reforma tuviera al menos alguna arista que fuera considerando a la clase media”, dijo.

    PDG confirma votos para legislar megarreforma del gobierno tras eliminar IVA a medicamentos y pañales

    En esa línea, destacó que la devolución asociada a medicamentos y pañales representa “una tremenda noticia” para un segmento que, a su juicio, “nunca ha sido considerado por la política”.

    “Son 100 millones de dólares que antes no estaban y que hoy día lo conseguimos para que llegue a un segmento de la población que nunca ha sido considerado”, afirmó.

    Valenzuela agregó que el proyecto debería darse cuenta el lunes en la Cámara de Diputados y dijo que en la bancada están “contentos” y con “mucho positivismo” por avanzar en una solución para la clase media y la clase media emergente.

    PDG confirma votos para legislar megarreforma del gobierno tras eliminar IVA a medicamentos y pañales. En la imagen, el Congreso de Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Críticas en seguridad

    El diputado también abordó la agenda de seguridad del gobierno, materia en la que manifestó reparos al desempeño del Ejecutivo. “La verdad es que nosotros no tenemos la mejor impresión de lo que se ha desarrollado en materia de seguridad”, sostuvo.

    Valenzuela recordó que, a su juicio, el gobierno obtuvo respaldo ciudadano sobre la base de dos promesas centrales: el crecimiento económico y la recuperación de la seguridad. “Creo que lo segundo no se ha conseguido. Falta un plan, tal cual como en materia económica se tiene la ley miscelánea. La pregunta es: ¿dónde está la ley miscelánea en materia de seguridad?”, planteó.

    El parlamentario sostuvo que la ciudadanía necesita “certidumbre” y afirmó que actualmente “no se puede salir de manera segura a la calle”.

    En ese contexto, también apuntó al diseño del equipo ministerial de seguridad, señalando que la ministra se desempeñaría mejor en tareas de “microadministración”. “Nosotros estamos viendo que se podría invertir y que Andrés Jouannet podría pasar a ser el ministro, y la actual ministra podría ser la subsecretaria”, señaló.

    PDG confirma votos para legislar megarreforma del gobierno tras eliminar IVA a medicamentos y pañales. En la imagen: Trinidad Steinert y Andrés Jouannet. Dedvi Missene

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