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    Ministerio del Medio Ambiente hace llamado a “reforzar el hábito” de reciclar en el marco del Día Internacional del Reciclaje

    La cartera cerró la segunda versión de la “Semana del Reciclaje”, campaña colaborativa donde se desarrolló una serie de actividades en la materia.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En el Parquemet del cerro San Cristobal, se llevó a cabo la mañana de este domingo una serie de actividades en el marco del Día Internacional del Reciclaje. La jornada se enmarca en el cierre de una semana dedicada a la concientización en la materia.

    Esta es la segunda versión de la denominada “Semana del Reciclaje”, una campaña patrocinada por el Ministerio del Medio Ambiente e impulsada por el Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile, junto a los sistemas de gestión GIRO y ReSimple.

    El subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, explicó que esta iniciativa tiene por objetivo “acercar el reciclaje a la ciudadanía y hacerlo más sencillo, que los ciudadanos y las personas entiendan que con pequeñas acciones podemos lograr grandes cambios en este objetivo de transitar hacia una economía circular”.

    Bajo el slogan “Un poquito es caleta”, la campaña contó con más de cien actividades en todo el país, impulsadas por municipios y desarrolladas en establecimientos educacionales y organizaciones sociales.

    Actividad cierre semana del reciclaje.

    El subsecretario aseguró que se trató de “una semana muy exitosa”. “Se plegaron más de 150 municipios, estuvimos a lo largo de todo Chile con más de 140 actividades y esperamos con ansias poder tener el próximo año una nueva versión”.

    Con miras a mantener estas iniciativas, la autoridad hizo un llamado “a los distintos actores a plegarse, a sumarse a esta iniciativa, tenemos que trabajar todos conjuntamente en avanzar en materia de reciclaje”.

    “Hoy día se acaba la semana del reciclaje, pero comienza la tarea de cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, de comenzar o reforzar nuestro hábito de reciclaje”, señaló Vial.

    Más sobre:Día Internacional del ReciclajeMinisterio del Medio AmbienteMMAReciclaje

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