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    Se oficializa balotaje entre Fujimori y Sánchez en Perú: excandidato López buscará nulidad de los resultados

    El menos de un mes se definirá el nuevo mandatario peruano, en una votación antecedida por la sucesión de ocho presidentes en una década.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Se oficializa balotaje entre Fujimori y Sánchez: excandidato López buscará nulidad de los resultados

    Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en el balotaje presidencial de Perú el próximo 7 de junio, según confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante este domingo. Ante el balance de los comicios, desde la colectividad del excandidato Rafael López anunciaron que empujarán la invalidez de la proclamación.

    Con una ceremonia en su sede, la autoridad electoral dio a conocer los resultados oficiales de la primera vuelta realizada los pasados 12 y 13 de abril. “Ninguna de las fórmulas presidenciales ha obtenido más de la mitad de los votos válidos, sin conjuntar los votos viciados y en blanco; cantidad requerida para ser elegido presidente y vicepresidente de la República”, afirmó Roberto Burneo, presidente del organismo.

    En específico, la derechista de Fuerza Popular obtuvo 17,1% votos, mientras que el izquierdista, de Juntos por el Perú, consiguió un 12%. Les siguen Rafael López, con 11,9%; Jorge Nieto con 10,9% y Ricardo Belmont, que logró 10,1%. Por lo mismo, la hija del exmandatario Alberto Fujimori y Sánchez avanzarán a la segunda vuelta.

    “Se acaba de consumar el golpe de Estado, el fraude electoral en Perú. La ONPE, JNE y sus cómplices deciden e imponen sus candidatos en contra de la voluntad popular. ¡Impugnaremos de inmediato este grave delito de traición a la patria! No aceptaremos resultados producto de fraude y corrupción”, reclamó López en su cuenta de X.

    Desde su partido, Renovación Popular, dieron a conocer que solicitarán la nulidad de la proclamación. Así lo anunció la congresista Norma Yarrow, quien señaló que está en total disconformidad con lo anunciado por la autoridad electoral. “Qué casualidad que de los únicos partidos parece que todos están contentos, a nadie le ha afectado tremendo sabotaje y fraude retaceado (sic)”, acusó en conversación con el medio La República.

    En tanto, el titular del JNE recalcó que ningún requerimiento de invalidación va a cambiar los resultados proclamados, y llamó a la tranquilidad y responsabilidad.

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