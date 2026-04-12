Presidente de Perú descarta “algún tipo de fraude” tras prórroga de horario para votar en elecciones generales

“Lo que queremos es que el público, los votantes, cumplan con su deber democrático, que es lo fundamental. Dar la oportunidad para el recambio de Gobierno y de poder se realice en las mejores condiciones, es nuestro deber, porque todos somos demócratas”, señaló el presidente de Perú, José María Balcázar, en torno a las elecciones generales que se están desarrollando en su país.

Durante estas votaciones, antecedidas por la sucesión de ocho presidentes en una década, el horario de votación se amplió hasta las 18:00 horas por demoras en las instalaciones de mesas, con retrasos en la llegada de material electoral. Desde su centro de votación en Chiclayo, el mandatario reafirmó que esto es parte de un problema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que se está corrigiendo.

“ Me parece bien porque no hay ningún indicio de algún tipo de fraude , se ha descartado hasta el momento, todo está superándose”, indicó.

Abordando eventuales sospechas en torno a los retrasos de las mesas, el mandatario afirmó que “hasta el momento lo único que hemos sabido es fuerza mayor, de tal manera que ahí descartamos cualquier tipo de irregularidad, pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasa”.

En ese tono, Balcázar llamó a la calma y a la colaboración, porque la democracia está en juego. “Tengan paciencia porque han prorrogado la hora de votación, a mí me parece bien”, dijo.

Consultado por eventuales responsabilidades que podrían asumirse, el presidente peruano afirmó que “si hubiera algún tipo de responsabilidad administrativa, desde luego que sí”.