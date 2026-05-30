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    Luis Enrique no se conforma con el reinado del PSG: “Este equipo va a competir el año que viene; no queremos bajarnos”

    Luego de obtener el bicampeonato con el conjunto parisino, al entrenador español se le abre el apetito con una histórico tercera corona en fila.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Luis Enrique celebrando el bicampeonato del PSG en la Champions League.

    Europa repite a su monarca por segundo año consecutivo. El poderoso París Saint-Germain derrotó en la tanda de penales al Arsenal, en Budapest, y festejó su bicampeonato en la UEFA Champions League.

    El artífice de las dos coronas en fila del conjunto parisino no es otro que Luis Enrique, entrenador que ya había alcanzado la gloria en su paso por el Barcelona. Y es que desde que llegó a la capital gala, el director técnico español rompió con los paradigmas y transformó al PSG en un equipo de época que ya se codea con las grandes potencias del Viejo Continente.

    De hecho, por esta gesta, el ibérico ya entra en los libros de historia de la Orejona: igualó el registro de Pep Guardiola con la obtención de tres títulos (el catalán lo hizo por duplicado en el banquillo de los blaugranas y también obtuvo una con el Manchester City).

    Por este motivo, el asturiano se mostró orgulloso de su conquista al término del partido y, sobre todo, del cometido de sus pupilos. “Estos jugadores son diferentes, los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando, cuando alguien disfruta de lo que hace no tiene mérito. Para mí, este equipo va a competir el año que viene seguro, cuando uno disfruta de lo que hace no cuesta nada” partió diciendo al micrófono de Movistar España.

    Luis Enrique es consciente de que está siguiendo la estela que dejó el histórico plantel del Real Madrid: entre 2016 y 2018, el elenco merengue ganó tres Champions al hilo. Por ello, no se conforma con la temporada que se avecina tras el Mundial en Norteamérica. “Esto solo se lo he visto hacer al Madrid. No tengo ni idea de cómo va. La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más, el PSG necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos, ahora estamos ahí y no queremos bajarnos, con una forma de jugar que le gusta a la gente”, aseguró.

    Por último, el español dejó un mensaje a su rival y adelantó sus próximos pasos tras la consagración. “Tengo mucho respeto por Arteta, por Heinze, por el club y cada uno quiere llevar el partido a lo suyo, para nosotros cuanto mejor juego efectivo haya, mejor, pero todo es respetable y Mikel ha hecho una temporada increíble. Ahora me voy a Gijón y Formentera. Me voy con mi familia y mis amigos”, lanzó, con una cuota de alivio.

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