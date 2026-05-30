Cuenta Pública: diputados DC piden a Kast anunciar apoyo a Bachelet y evaluar modificaciones a megarreforma

Diputados de la Democracia Cristiana dieron a conocer los ejes prioritarios que, a su juicio, el Presidente José Antonio Kast debería abordar en su primera Cuenta Pública el próximo lunes.

Entre estas peticiones, está la solicitud de que el Mandatario respalde oficialmente la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El diputado Héctor Barria indicó que “esperamos que el Presidente Kast recapacite, que deje atrás el ideologismo y de hablarle a su barra brava, cambie su decisión inicial y anuncie que Chile apoyará a la Presidenta Bachelet le en su candidatura a la Secretaria General de la ONU”.

“La opción de Bachelet crece día a día, la reciben Presidente de Europa y América y resulta que paradójicamente, su país de origen no la apoyar. Sería un ridículo internacional que ella sea elegida y que su propio país no la haya aprobado”.

En esa misma línea, el diputado Cristian Mella pidió que “el Presidente sea claro en que no va a recortar los recursos necesarios para la salud municipal, para la atención primaria de salud, ni menos meterse con el Fondo Común Municipal”.

El presidente y diputado de la DC, Álvaro Ortíz, apuntó a que el mensaje presidencial “sea un mensaje realista, donde se asuman las cosas que se han hecho mal en estos primeros meses, pero también que se genere esa invitación con ideas y propuestas concretas para los próximos meses”.

En esa misma línea, Ortiz evaluó que el proceso de instalación de la nueva administración ha tenido mucha “descoordinación” y ha “mezclado todo”.

En tanto, el diputado Javier Muñoz sostuvo que “el Presidente Kast tiene una tremenda oportunidad en su primera cuenta pública, donde esperamos que pueda marcar el rumbo en los temas que la ciudadanía está esperando, los temas de delincuencia, inmigrantes, salud, los recortes presupuestarios. Hay un sinfín de temáticas que hoy día la ciudadanía necesita certezas y precisiones".

Asimismo, el diputado Patricio Pinilla dijo que “quisiera que pudiese hacer un mea culpa en relación al incumplimiento de las principales promesas que hizo a la ciudadanía en materia de seguridad con inmigración irregular y reactivación económica y aún no hemos visto nada concreto.

Los parlamentarios democratacristianos sostuvieron que esperan “algunos anuncios concretos esperamos en materia de inversión pública, en materia de acciones para enfrentar los problemas de inseguridad que hoy día sigue viviendo el país. Eso es fundamental y es lo que esperamos de la cuenta”.