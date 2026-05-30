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    Culto

    Frankie Muniz y Carlos Villagrán encabezan el cartel de invitados internacionales de Comic Con Chile 2026

    Dos generaciones de la televisión llegarán a la Comic Con Chile 2026. Frankie Muniz, estrella de Malcolm in the Middle, y Carlos Villagrán, el inolvidable Quico de El Chavo del 8, serán parte de los invitados internacionales del evento.

    Por 
    Equipo de Culto

    La Comic Con Chile celebrará su 15° aniversario los próximos 3, 4 y 5 de julio en Espacio Riesco. Al igual que en ediciones anteriores, la convención reunirá a destacadas figuras internacionales, y ya confirmó a sus dos primeros invitados.

    Uno de ellos es Frankie Muniz, recordado por interpretar a Malcolm en la exitosa serie Malcolm in the Middle. Junto a él también se anunció la presencia de Carlos Villagrán, el emblemático actor mexicano que alcanzó fama mundial gracias a su papel de Quico en El Chavo del 8.

    La jornada inaugural del viernes 3 de julio tendrá a Muniz como una de sus principales atracciones. El actor, de 40 años, se convirtió en un ícono de la televisión a comienzos de los años dos mil gracias a su interpretación de Malcolm, el brillante y problemático hijo de una caótica familia estadounidense, en la serie emitida entre 2000 y 2006. Su carrera también incluye recordadas producciones juveniles como Big Fat Liar (2002) y Agent Cody Banks (2003).

    Recientemente, el actor estadounidense volvió a encarnar a su icónico personaje en Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, una miniserie estrenada en abril por Disney+ que retoma la historia de la familia dos décadas después de su final.

    El regreso de la ficción lo llevó a realizar actividades promocionales en México junto a parte del elenco original, donde quedó en evidencia la vigencia y popularidad que la serie mantiene entre los fanáticos latinoamericanos.

    Por su parte, Carlos Villagrán es considerado una de las figuras más reconocibles de la televisión latina por su rol de Quico en el Chavo del 8. A sus 82 años, el intérprete participará durante las tres jornadas del evento, donde será parte de actividades especiales y encuentros con el público.

    Las entradas para Comic Con Chile 2026 ya están disponibles a través de PuntoTicket. El acceso diario tiene un valor de $26.000, mientras que el abono para asistir a las tres jornadas se puede adquirir por $60.000.

    Más sobre:Comic Con 2026Frankie MunizCarlos VillagránMalcolm in the middleEl Chavo del 8

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