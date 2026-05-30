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    EN VIVO

    En vivo: Colo Colo enfrenta a La Serena y busca seguir alejándose de sus perseguidores en la Liga de Primera

    El líder del torneo visita La Portada e intentará sumar su quinta victoria consecutiva. Sigue aquí todos los detalles del encuentro entre albos y papayeros.

    Colo Colo visita a La Serena. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La Serena 0-0 Colo Colo

    Lo intenta Correa

    22′. El delantero albo le pega. Pero rebota en un hombre serenense y se diluye el peligro.

    Partido detenido

    20′. Gutiérrez es reconvenido por el árbitro. El DT serenense lo estaba reclamando todo.

    Otra de La Serena

    16′. Pase profundo. Pero Villagra está muy bien para cortar.

    Avisa Colo Colo

    11′. Hernández remata. Pero se va elevado.

    Llega el local

    5′. Aparece Rubio en el área. Pero lo corta todo el portero Maureira.

    Comienza el partido

    La Serena y Colo Colo ya juegan en La Portada.

    El 11 de Colo Colo

    La formación del local

    Llegaron abrigados

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

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