En vivo: Colo Colo enfrenta a La Serena y busca seguir alejándose de sus perseguidores en la Liga de Primera
El líder del torneo visita La Portada e intentará sumar su quinta victoria consecutiva. Sigue aquí todos los detalles del encuentro entre albos y papayeros.
La Serena 0-0 Colo Colo
Lo intenta Correa
22′. El delantero albo le pega. Pero rebota en un hombre serenense y se diluye el peligro.
Partido detenido
20′. Gutiérrez es reconvenido por el árbitro. El DT serenense lo estaba reclamando todo.
Otra de La Serena
16′. Pase profundo. Pero Villagra está muy bien para cortar.
Avisa Colo Colo
11′. Hernández remata. Pero se va elevado.
Llega el local
5′. Aparece Rubio en el área. Pero lo corta todo el portero Maureira.
Comienza el partido
La Serena y Colo Colo ya juegan en La Portada.
El 11 de Colo Colo
La formación del local
Llegaron abrigados
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