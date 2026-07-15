Municipalidad de Temuco suspende clases en 10 colegios rurales por sistema frontal

La Municipalidad de Temuco informó la noche de este martes la suspensión de clases en 10 colegios de zonas rurales para este miércoles 15 de julio, debido a los problemas de conexión vial en los caminos interiores generados por el sistema frontal con fuertes lluvias que afecta la zona.

La información fue dada a conocer a través del Departamento de Educación Municipal, donde señalan que la medida se adoptó “debido al sistema frontal que afecta a la región y a las complejas condiciones que presentan los caminos rurales de la comuna”.

La paralización de las clases afectará a la Escuela Boyeco, Escuela Botrolhue, Escuela Collimallín, Escuela Conoco, Escuela Lircay, Escuela Mañío Chico, Escuela Mollulco, Escuela Reducción Monte Verde, Escuela Raluncoyán y Escuela Tromen.

Desde la municipalidad agregan que “sabemos que esta medida puede generar inconvenientes para muchas familias, por lo que lamentamos las dificultades que pueda ocasionar”.

Con todo, desde el municipio liderado por Roberto Neira señalan que la medida se tomó en favor de “del cuidado y la seguridad” de los niños y adolescentes, y también pensando en las dificultades que podrían tener los distintos profesores para llegar a sus lugares de trabajo.

“La recuperación de las clases será informada oportunamente”, agregó en su comunicado.