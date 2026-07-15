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    Exministra Karla Rubilar cuestiona proyecto “Escucha su corazón” y advierte que es un “grave retroceso” a la ley de aborto en tres causales

    La exdiputada defendió su respaldo a la legislación vigente y sostuvo que el Estado debe acompañar a las mujeres en situaciones extremas, en medio del debate generado por una iniciativa que incorpora nuevas exigencias al consentimiento informado.

    Por 
    Roberto Martínez

    La exministra Karla Rubilar criticó el proyecto de ley denominado “Escucha su corazón”, impulsado por el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), asegurando que la propuesta modifica el espíritu de la legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y aumenta el sufrimiento de las mujeres que enfrentan ese proceso.

    Cabe recordar que la también exdiputada respaldó en marzo de 2016 la aprobación de la referida ley durante su tramitación, postura que generó controversia en ese entonces al ser la única parlamentaria de centroderecha en apoyar íntegramente la iniciativa impulsada por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

    Al respecto, defendió la necesidad de que el Estado entregue apoyo a quienes enfrentan circunstancias especialmente complejas.

    “Voté a favor de las tres causales porque, en los momentos más difíciles, el Estado debe acompañar, no revictimizar”, afirmó.

    La exsecretaria de Estado cuestionó que la iniciativa incorpore nuevas exigencias para acceder al procedimiento y advirtió que ello representa un cambio sustancial respecto de la normativa vigente.

    Levantar nuevas barreras desvirtúa la ley, aumenta el sufrimiento y es un grave retroceso. Más humanidad”, agregó.

    Sus declaraciones, emitidas a través de una publicación en sus redes sociales, surgen en medio de la discusión que ha generado el proyecto impulsado por Urruticoechea, el cual busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario para establecer nuevas obligaciones dentro del proceso de consentimiento informado previo a la interrupción del embarazo en las tres causales permitidas por la legislación chilena.

    Dicha iniciativa propone que el médico informe previamente a la paciente si existe actividad cardíaca embrionaria o fetal detectable y le ofrezca escuchar los latidos mediante los medios técnicos disponibles.

    El proyecto sostiene que esta información permitiría “fortalecer el consentimiento informado de la mujer”, argumentando que la actividad cardíaca constituiría un "antecedente médico objetivo" que debe formar parte del proceso previo al procedimiento.

    Sin embargo, uno de los aspectos que ha generado mayor controversia es que la propuesta establece que, aunque la mujer podrá rechazar libremente escuchar los latidos, el médico deberá abstenerse de practicar la interrupción del embarazo si esa negativa se concreta, disposición que ha sido cuestionada ampliamente.

    Más sobre:Karla RubilarLey de abortoTres causalesEscucha su corazónCristóbal UrruticoecheaPNLinterrupción del embarazoNacional

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