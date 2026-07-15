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    Tribunal deja en libertad a dos menores de edad que participaron de violento asalto en Vitacura

    Adolescentes fueron formalizados por un robo con violencia cometido en una vivienda de Santa María de Manquehue, donde tres víctimas fueron maniatadas. La Fiscalía pidió su internación provisoria, pero el tribunal la rechazó y los dejó con arresto domiciliario nocturno. Un tercer implicado, adulto, quedó en prisión preventiva.

    Por 
    Luis Cerda
    Foto: Imagen referencial SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Dos adolescentes que participaron en un violento robo a una vivienda en Vitacura quedaron en libertad la tarde de este martes, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazara la solicitud de internación provisoria presentada por la Fiscalía. Ambos imputados quedaron sujetos únicamente a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

    El asalto ocurrió alrededor de las 8.00 horas de este martes en un domicilio ubicado en el sector de Santa María de Manquehue. Según los antecedentes de la investigación, tres sujetos ingresaron al inmueble, maniataron a las víctimas -dos adultos y un menor de edad-, registraron la vivienda y sustrajeron una gran cantidad de especies. Sin embargo, cuando intentaban escapar fueron detenidos en flagrancia por personal de Seguridad Municipal de Vitacura, en coordinación con Carabineros.

    El tercer imputado, un adulto, fue formalizado por los mismos hechos y quedó en prisión preventiva, luego de que el tribunal acogiera la solicitud presentada por el Ministerio Público.

    Distinta fue la situación de los dos adolescentes. La Fiscalía pidió que ambos quedaran sujetos a internación provisoria debido a la gravedad del delito, pero el tribunal rechazó la medida. El Ministerio Público apeló verbalmente durante la audiencia, aunque el juez no dio lugar al recurso, manteniendo la resolución que permitió que los menores abandonaran el tribunal.

    El fiscal jefe de Flagrancia, Jorge Reyes, explicó que los tres imputados alcanzaron a sustraer diversas especies antes de ser capturados.

    “Habían registrado el domicilio y habían sustraído una gran cantidad de especies, con las cuales, al intentar darse a la fuga, se logró la detención en flagrancia de estas personas”, señaló.

    El persecutor también manifestó su disconformidad con la resolución adoptada respecto de los adolescentes.

    “Respecto a los dos menores de edad, autores de este grave delito, se solicitó la internación provisoria. El tribunal la rechazó y, además, no permitió a la Fiscalía apelar verbalmente esta resolución”, afirmó Reyes.

    Con la decisión del tribunal, los dos menores enfrentarán la investigación bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. La investigación tendrá un plazo de 70 días.

    Más sobre:PolicialVitacuraFiscalía

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