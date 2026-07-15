Oposición y Parlamento venezolano acuerdan una hoja de ruta para la reconstrucción sin María Corina Machado

La fase 2 empieza en agosto. En conjunto con la oposición, este martes la Asamblea Nacional venezolana anunció, el martes, una ‘hoja de ruta’ conjunta con la oposición de cara a la reconstrucción del país latinoamericano tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. Esto, en medio de un plan en el que participarán miembros del Parlamento opositor paralelo constituido en 2015.

“En el marco de la convocatoria a la unidad nacional para enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico que nos enluta, y a los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto”, señaló en un comunicado el Parlamento actual, presidido por Jorge Rodríguez.

Según este comunicado, “el internacional unánime” al pueblo venezolano y al Gobierno “para enfrentar la tragedia” demostraron que “solo en unión” se puede “avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz”.

En mi condición de presidente de la @AsambleaVE asumo el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidar… https://t.co/E0LDEXAv1s — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) July 14, 2026

Desde el Parlamento opositor de 2015, que estuvo paralelo al chavista, se confirmó con un comunicado esta agenda de trabajo conjunta, que busca “promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional, constituyéndose como el inicio de la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades”.

En este sentido, el comunicado señala que el apoyo de países como Estados Unidos demuestran que que Venezuela “no está sola”. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en esta hoja de ruta mediante un trabajo técnico e institucional para contribuir a la reconstrucción del país”, indica.

La exdiputada opositora Dinorah Figuera, que reemplazó a Juan Guaidó en la Presidencia de la Asamblea opositora, afirmó en sus redes sociales que asume “el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral”. La idea, señala la parlamentaria de la AN de 2015, es sustentar “una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela”. “Elevamos las banderas de la fe y de la esperanza”, señalan, sin dar más detalles.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez REMITIDA / HANDOUT por ASAMBLEA NACIONAL VENEZOLANA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/2/2026 ASAMBLEA NACIONAL VENEZOLANA

El anuncio fue reposteado en X por Marco Rubio, el secretarios de Estado estadounidense, y marca la entrada a la “fase 2” de las tres en las que Washington pretende llevar a cabo una transición democrática en Venezuela. Siete meses después de la captura de Nicolás Maduro, el chavismo “de los Rodríguez” y la oposición, aunque sin la participación de María Corina Machado, negociarán las reformas para una transición justa y democrática.

Este comunicado contrasta con lo que había venido repitiendo Jorge Rodríguez, el jefe de la actual AN, en medio del proceso de reconstrucción posterremotos en el país. Entonces, aseguraba que no eran tiempos para hablar ni de elecciones ni de negociaciones.

Ahora, poco después del anuncio de la opositora Figueroa, Rodríguez se vio obligado a recular: “Anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la AN 2015-2020... El apoyo internacional unánime a nuestro pueblo y al gobierno nacional para enfrentar la tragedia destacan que solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y el mantenimiento de la paz“.

El exdiputado opositor José Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela, valora la iniciativa: “Positivo, después del terremoto quedó en evidencia la desastrosa situación institucional del país y su inmensa debilidad. Pasado más de 6 meses del 3 de enero deben empezar a verse cambios reales que demuestren sin lugar a dudas, que estamos entrando en la etapa de la reinstitucionalización y recuperación del país”.

Las dos lecturas que se oponen contrastan “la convocatoria para unidad nacional” del chavismo, en comparación con la “agenda que tendrá como prioridad el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política”, vista por parte de la oposición. Esta última, apoyada por Marco Rubio.

En el centro de la discusión se sitúa la elección de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha estado persiguiendo a la oposición los últimos años, y un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que daría paso a un cronograma electoral.

La Asamblea Nacional de 2015 agradeció a la Embajada estadounidense en Venezuela su apoyo al pueblo venezolano. Esto, considerando que la hoja de ruta se encuadra en el contexto del doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 4.560 víctimas mortales y 16.740 personas heridas.

Por su parte, Calzadilla tiene fe en el proceso. “Que siga avanzando de forma progresiva y sostenida la reinstitucionalización, recuperación y mejora sensible de la situación económica del país, además de la solución efectiva para los damnificados y demás afectados del terremoto”, comentó a La Tercera.