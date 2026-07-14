No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas

Madonna regresó. Y con todo. A los 67 años, en vez estar sentada mirando las ruedas girar y girar, le dio un nuevo e inesperado segundo aire a su carrera que la tiene reinstalada en la conversación musical con un gran momento. Algo que no le ocurría quizás desde Hang Up (2005), el pistero single de su álbum Confessions on a Dance Floor.

Incluso, rebobinando un poco la cinta, podemos encontrar que su cierre de la década de los 90 fue particularmente bueno, con el excelente Ray of Light (1998) y el inicio del segundo milenio la encontró en buena forma con Music (2000) y American Life (2003). Pero desde el citado Confessions, su carrera pasó más bien por álbumes irregulares.

Lo cierto es que su nuevo disco Confessions II -justamente evocando a su disco de 2005- la ha vuelto a posicionar en la cima, como recordándole al mundo de que aún está muy vigente. La prueba más tangible de eso es que el largaduración debutó en el No. 1 del Billboard 200, demostrando que sigue en plena forma.

“¡No hay palabras para expresar lo agradecida y sorprendida que estoy por la increíble recepción que ha tenido Confessions on a Dance Floor!”, escribió en su cuenta de Instagram.

La cantante también agradeció a sus fans y “a todos los que han sido parte de esto y han ayudado a hacer este sueño realidad. Especialmente a mis fans. La buena voluntad y la positividad han sido increíbles. Todavía me pellizco [para creerlo]. No puedo creer que sea #1 en todo el mundo”. Seguro es una sensación que a la diva se le había extraviado de la piel.

Alineada con la tendencia de hoy, el álbum cuenta con colaboraciones de otros artistas, como Feid, Martin Garrix, su hija Lola Leon, Stromae y además la joven Sabrina Carpenter, en Bring Your Love (acaso el momento más alto del álbum).

En plena era de los streaming y los algoritmos, Madonna batió una cifra histórica: el disco registró más de 134 mil unidades vendidas durante su primera semana en Estados Unidos. Esto, como decíamos, la llevó al número 1 del Billboard, pero además, se posicionó -junto a The Beatles- como una de las únicas artistas que han conseguido colocar 10 álbumes en el número uno tanto del Billboard 200 estadounidense como de la lista oficial de álbumes del Reino Unido.

Incluso más, Madonna se presentará en el histórico espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio (que por primera vez se desarrollará en una final, al estilo del Super Bowl). El gran partido y el show musical tendrán lugar en el Estadio MetLife en el área de Nueva York/Nueva Jersey.

La parte de los críticos

En general, la crítica musical ha recibido de buena manera el nuevo álbum de Madonna. El País, por ejemplo, señaló: “Madonna mira atrás con orgullo para su mejor disco en mucho tiempo”. Y agrega: "Confessions II, que se vende como la segunda parte del fantástico Confessions on a Dance Floor (2005), es el mejor trabajo de Madonna en dos décadas. Cierto que el listón no se veía muy alto ya que Hard Candy, MDNA, Rebel Hearty, Madame X no están a la altura de lo que significa su autora, pero esto no le resta mérito a este disco liberador en el que la cantante propugna el carácter chamánico del baile. Renunciando a su obsesión por ir un pelín más allá de lo que más se escucha, quizá porque lo que hoy triunfa no le merece atención, la artista se pega un fiestón con música de club de décadas pasadas, como el house o el italo-disco“.

El sitio especializado Pitchfork también alabó al nuevo LP. “Madonna regresa en plena forma con un disco de música dance fresco y sincero que no solo es el mejor en 20 años, sino una adición verdaderamente vital a su discografía”. Y agrega: “Al recurrir al instinto visceral y la convicción de sus mejores discos, Madonna no solo ha logrado un álbum aceptable, sino uno excelente, con toda la astucia pop y la cruda inteligencia emocional de sus mejores trabajos. Puede que haya inventado y perfeccionado el recurso de la reinvención pop, pero este podría ser su disco más impresionante hasta la fecha”.

“Madonna encuentra un ritmo imparable en su mejor álbum en 20 años”, tituló Rolling Stone, una autoridad musical. “En Confessions II , Madonna regresa a la pista de baile, el lugar donde siempre se reencuentra consigo misma. Es la secuela de uno de sus álbumes más queridos, Confessions on a Dance Floor , su colaboración de 2005 con el maestro de la música disco londinense Stuart Price. Pero también es su mejor álbum desde el Confessions original, hace 21 años. Es un ritmo ininterrumpido de 64 minutos que fluye como una sesión de DJ de club, donde cada canción se funde con la siguiente, inspirándose en toda la historia de la música dance. Puede que escuches un destello de I Feel Love aquí, o Apache allá, pero es una lección de historia que ella convierte en su autobiografía musical".

The Guardian, en tanto, le dio 4 estrellas de 5. “Confessions II: un viaje nostálgico a la pista de baile que da inicio a su álbum más vital en dos décadas”, señaló. “Si bien no es tan bueno como Confessions on a Dance Floor, es inequívocamente el mejor álbum de Madonna desde Confessions on a Dance Floor, lo que seguramente será más que suficiente para sus fans, e incluso podría atraer de nuevo a algunos detractores: una reconciliación con su pasado que augura un buen futuro".

El señero The New York Times también evaluó positivamente el álbum. “Madonna regresa a la pista de baile con paso firme”. Y añade: “En Confessions II, la secuela de su exitoso álbum de 2005 Confessions on a Dance Floor, la superestrella del pop inyecta nueva energía a su historia de origen y arroja luz sobre los problemas que logró ahuyentar bailando".

El BBC también hizo su reseña. “Por fin ha llegado Confessions II de Madonna, pero ¿merece la pena la espera de 21 años?“. Y señala: ”Madonna siempre ha sido una maestra de la reinvención. Durante décadas, su insaciable curiosidad musical le permitió estar al tanto de las tendencias, introduciendo a menudo nuevos sonidos en el pop antes de que se popularizaran. Así que una secuela era lo último que alguien esperaba. Pero para su decimoquinto álbum, está retomando su décimo: Confessions on a Dance Floor, de 2005″.

“Su último clásico indiscutible, un himno al poder liberador de los clubes. Un lugar donde una de las mujeres más reconocibles del planeta podía fundirse con la multitud y dejarse llevar por la música”.