Bice Inversiones apunta a un alza de casi 14% para el Ipsa

Un escenario que podría llevar al Ipsa por sobre los 12.500 puntos, equivalente a un alza de 13,9%, es el que planteó este martes Bice Inversiones.

En el marco del webinar de inversiones titulado “Desafío de los mercados en medio de un año cambiante”, Aldo Morales, subgerente de estudios renta variable, indicó que la mega reforma tiene implicancias positivas para el mercado.

Una arista es la tributaria, planteó, pues la reducción de impuestos desde el 27% al 23% “tiene un efecto inmediato en términos de utilidades. A pesar de que esto se va a ir aplicando de forma progresiva, el mercado valoriza pensando en la utilidad de mediano plazo. En un ejercicio que hicimos. tratando de ver cuánto podría aportar de manera adicional bajar cuatro puntos la tasa de impuesto corporativo, llegamos a algo así como un 5% adicional al alza de utilidades de 28% que proyectamos para este año”,

Por otra parte, explicó que la reintegración tributaria “podría destrabar mucha inversión también”, mientras que el tercer punto la eliminación del impuesto a la ganancia de capital eliminaría “ciertas distorsiones”, pues hoy los inversionistas, a la hora de vender una acción, deciden respecto de si ese activo les generará un pago de impuestos.

Con este telón de fondo, Morales explicó que iniciaron este ejercicio con un target Ipsa de 11.749 puntos, lo que consideraba un alza de 10% de las utilidades de las empresas, pero “hoy día, dado el ajuste que hicimos en expectativas de utilidades, estamos viendo un índice en un rango entre 12.500 12.700 puntos”.

En esa línea, apuntó que el Ipsa “está hoy día con niveles atractivos en términos de valorización. Lo que estamos viendo es un ajuste al alza en expectativas de utilidades, sano crecimiento de la utilidad corporativa, y valorizaciones que siguen estando atractivas desde un punto de vista histórico. La recomendación es estar invertido en acciones chilenas, y particularmente, estamos privilegiando sectores que tengan historias de crecimiento. Ahí destacamos principalmente el caso de ILC, los bancos, Falabella, y también el sector de centros comerciales”.

Mariela Bastías, subgerente de estrategia, sostuvo que para el segundo semestre, dentro de una cartera diversificada debe estar el mercado latinoamericano accionario, “porque creemos que es un diversificador de la tesis de inteligencia artificial. Indirectamente se ve beneficiado con los desarrollos de chips, con el litio, con los centros de datos y el cobre, es un mercado que hay que considerar dentro de los portafolios, a su vez de que todavía mantiene valorizaciones bastante atractivas”.

“Contra la historia de la propia bolsa, todavía está en niveles bastante bajos y eso comparándolo también con mercados internacionales, se mantiene el mismo argumento. Es un mercado que hay que tener en los portafolios porque hay que diversificar”, agregó.

Por su parte, Marco Gallardo, subgerente de renta fija, señaló que la convicción respecto de la exposición a papeles en UF producto del conflicto en Irán y alza de la inflación “ya decantó en parte”, y ha “desvanecido esta oportunidad”.

“Hoy un balance en término de UF y pesos es algo más adecuado”, expuso.