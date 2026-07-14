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    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    En medio de las intensas lluvias pronosticadas para esta semana, la plataforma Google Flood Hub detectó ocho ríos con riesgo de inundación en Chile: tres en categoría "Peligro" y cinco en "Advertencia", según sus proyecciones.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile. Foto: Carlos Acuña / Aton Chile. CARLOS ACUÑA/ATON CHILE

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes que se extenderán desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio.

    El sistema frontal afectará a las regiones comprendidas entre Atacama y Biobío y, en algunos sectores, podría dejar acumulados superiores a los 80 milímetros de lluvia en un solo día, aumentando el riesgo de crecidas de ríos e inundaciones.

    En ese escenario, una de las herramientas que permite monitorear este tipo de eventos es Google Flood Hub, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para anticipar inundaciones fluviales y estimar cuáles serán las zonas más afectadas.

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    ¿Qué es Google Flood Hub y cómo funciona?

    Flood Hub es una plataforma desarrollada por Google para entregar alertas tempranas sobre inundaciones fluviales.

    El sistema combina dos modelos de inteligencia artificial que procesan información pública, como pronósticos meteorológicos, imágenes satelitales y datos hidrológicos.

    De acuerdo con Google, esta combinación permite entregar pronósticos de inundaciones con hasta siete días de anticipación, facilitando que las autoridades y las comunidades puedan prepararse para reducir daños y protegerse.

    Los ríos con mayor riesgo en Chile, según Flood Hub

    La plataforma clasifica el riesgo de inundaciones fluviales en cuatro categorías: Normal, Advertencia, Peligro y Extrema.

    Para los próximos días, Flood Hub identifica ocho ríos en Chile con niveles elevados de riesgo: tres en categoría Peligro y cinco en Advertencia.

    Ríos en categoría “Peligro”

    • Río Choapa (Región de Coquimbo): Flood Hub estima el nivel más alto del río desde 1997. Según la proyección, el caudal comenzaría a aumentar a partir del jueves 16 de julio y alcanzaría su máximo durante los días siguientes.
    • Río Reloca (Región del Maule): La plataforma proyecta el nivel más alto desde 2023, con el mayor caudal previsto para el miércoles 15 de julio.
    • Río Lumaco (Región de La Araucanía): Flood Hub estima el nivel más alto desde 2008. El río comenzaría a aumentar su caudal durante este martes y alcanzaría su punto máximo entre miércoles y jueves.
    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile. Foto: Flood Hub

    Ríos en categoría “Advertencia”

    Los cursos de agua que actualmente aparecen en categoría Advertencia son:

    • Río Elqui (Región de Coquimbo): estimación del nivel más alto desde 2017.
    • Río Mapocho (Región Metropolitana): estimación del nivel más alto desde 2023.
    • Río Maipo (Regiones Metropolitana y Valparaíso): estimación del nivel más alto desde 2023.
    • Río Claro (Región del Maule): estimación del nivel más alto desde 2023.
    • Río Cruces (Región de Los Ríos): estimación del nivel más alto desde 2023.

    Toda la información de los ríos y las alertas de Flood Hub se encuentran en el siguiente enlace que redirige a la plataforma.

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