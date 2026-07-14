Mejorar flujos, alianzas con privados y venta de activos: los planes de Fontaine para levantar las finanzas de Codelco

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, abordó los desafíos de financiamiento que atraviesa la minera estatal.

Entre estos, los altos sueldos y bonos percibidos por ejecutivos de la minera estatal. Esto a propósito de la demanda laboral presentada por César Márquez, quien fue responsabilizado por las irregularidades en las cifras de producción de 2025, y su renta percibida.

Sobre esto, Fontaine aseguró en Radio Duna que si bien los costos de Codelco han aumentado en un 43% en los últimos años, este es un problema que va “mucho más allá de los ejecutivos” y llamó a “ no caer en populismos”.

“Lo importante es que la compañía sea eficiente y tenga costos bajos, y hoy día Codelco no tiene costos bajos. Eso significa revisar muchas cosas, no solo las remuneraciones, sino la forma de operar, la tecnología con que opera, el sistema de contratistas, de adquisiciones, etc ”, dijo.

“Ahora, lo que no podemos caer es pensar que si nosotros pagamos menos a los ejecutivos que el resto del mercado, vamos a tener los mejores ejecutivos. Eso no resulta”, agregó.

Plan de resultados y venta de activos

Adicionalmente, Fontaine aseguró que “hay cuatro cosas que hacer respecto de los resultados” de Codelco, siendo lo primero el mejoramiento de flujos.

Lo segundo sería la priorización de las inversiones ya que, según declaró, “no existe ninguna posibilidad de financiar” el plan actual para los siguientes cinco años.

“La compañía tiene un plan de inversiones por los próximos cinco años de US$34 mil millones. No hay ninguna posibilidad, eso es Disneyland. No hay ninguna posibilidad de financiar ese plan de inversiones”.

Como tercer tema, abordó el fortalecimiento de las alianzas público-privadas. Esto por la necesidad de Codelco de “contar con socios que aportan tecnología y capital”, además de que le permite a la minera “diversificar riesgos”.

Finalmente, Fontaine apuntó a evaluar la venta de activos de la empresa como una forma de aliviar la deuda de US$25 mil millones que actualmente pesa sobre la minera.

“Hay una serie de participaciones en sociedades que tiene Codelco, que son buenos negocios, muy buenos negocios, y que hay que evaluar si es mejor mantenerlos o venderlos e invertir esa plata en fortalecer Codelco y hacerlo crecer”, declaró.

Eso sí, descartó que se estuviera evaluando la posibilidad de privatizar la estatal, en línea con lo que ha declarado el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

“Esa no es una decisión del directorio ni de este presidente, yo creo que eso es una discusión país. Si alguien quiere tenerla, traten de tenerla, pero no está en nuestros planes”.