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    Mas descarta planes de privatizar Codelco, pero dice que es una discusión del gobierno corporativo

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que la discusión sobre los planes de Codelco recae en el gobierno corporativo y reiteró las críticas de gestión a la estatal.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó el futuro de Codelco en el contexto del cambio del directorio, con la salida del presidente del directorio Máximo Pacheco, y ante la idea de que la estatal podría ser privatizada durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Esta última idea la sostuvo el expresidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche.

    No, no lo hemos conversado. No es un tema de este ministro”, dijo el biministro en entrevista con radio Pauta.

    En esa línea, el secretario de Estado comentó sobre el tema que “alguna parte de venta de activos depende del gobierno corporativo de Codelco y otra parte depende del poder legislativo”.

    “Hay que pedir autorizaciones y lo verá el gobierno corporativo”, agregó.

    Respecto al rol de Codelco, el secretario de Estado comentó que “es una gran empresa. Es una empresa que les pertenece a todos los chilenos. Trabajan directamente 15.000 trabajadores y alrededor de 60.000 adicionales. Mueve una zona o tiene influencias en una zona muy relevante de nuestro país”.

    Sin embargo, el secretario de Estado reiteró sus reparos contra el manejo de la estatal. “Es una compañía que tiene desafíos, sin duda, en la seguridad, tiene desafíos en producción, tiene desafíos en fortificar su balance. Viene trabajando, invirtiendo mucho dinero en los últimos años para habilitar dos o tres proyectos que son claves y, lamentablemente, esos proyectos han tardado mucho más de la cuenta y han costado mucho más plata y no han entrado en producción”.

    El secretario de Estado estimó que si se “hubiera cumplido (los plazos del proyecto), se estaría produciendo 1.700.000 toneladas (de cobre). Pero lamentablemente hoy día estamos entre 1.300.000 y 1.400.000 toneladas, siendo que hace cinco años llegamos a producir 1.800.000″.

    Sobre el encuentro del gobierno y Máximo Pacheco en la junta de accionistas, el biministro Mas no calificó las interpelaciones realizadas por las partes como algo “tenso”.

    “A mí me ha tocado estar en muchas juntas de accionistas que de verdad han sido tensas. Llegamos con distintas miradas; siempre la mirada del controlador puede ser una mirada un poquito más crítica que la del que le toca administrar”, dijo respecto a la cita.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

    No obstante, reiteró sus reparos a la exposición de Pacheco sobre la gestión de Codelco: “De la exposición se escuchaba poca autocrítica”.

    Ante este contexto, el secretario de Estado insistió en que en Codelco, según su juicio, “hay un problema de gestión relevante. Las minas son viejas, han ido agotando su ley, extraer el mineral cada día es más caro”.

    “Es una compañía grande que tiene un montón de desafíos que hay que abordarlos. Lo primero que hay que hacer en Codelco, que es lo que estamos haciendo en el gobierno, es controlar los costos. Tenemos un problema: estamos financiando proyectos sin tener los ingresos adecuados. Entonces, ahí hay un tema que hay que mirar con cierta urgencia, tal como lo estamos haciendo en el gobierno”, dijo el biministro Mas, quien delegó la tarea al próximo gobierno corporativo que asumirá el 25 de mayo de este año.

    Más sobre:MineríaCodelcoDaniel Mas

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