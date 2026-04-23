Rush suma una segunda fecha en su regreso a Chile

Por éxito de ventas, Rush anuncia un segundo show en Chile, agendado para el 19 de enero en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Este concierto se suma al que se ya se había anunciado previamente, el que se realizará el próximo 17 de enero en el mismo recinto deportivo del sector suroriente de la capital.

Las entradas con 20% de descuento exclusivo para clientes entel o pagando con tarjeta Santander, estarán disponibles desde las 11am del lunes 27de abril. En tanto, la venta general comenzará el miércoles 29 de abril a las 11.01am. Ambas modalidades disponibles en Ticketmaster.cl.

Esta reunión de los históricos Geddy Lee y Alex Lifeson, llega al país con su gira Fifty Something Tour, en la que contarán con la colaboración de la baterista, compositora y productora alemana Anika Nilles.

El tour arrancará el próximo 7 de junio, en el verano boreal, con cuatro noches en el Kia Forum de Los Angeles, California. Hasta ahora ha vendido medio millón de entradas vendidas para 2026. El tramo latinoamericano incluirá fechas en Buenos Aires (15 de enero), Curitiba (22 de enero), São Paulo (24 de enero), Río de Janeiro (30 de enero), Belo Horizonte (1 de febrero) y Brasilia (4 de febrero).

Para esta segunda fecha en Chile, los precios de las entradas son los mismos de la primera, manteniendo las mismas ubicaciones. Los puedes revisar a continuación.