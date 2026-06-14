Tras 15 días: continúan las protestas en Albania contra centro turístico vinculado a Ivanka Trump y Jared Kushner

Este domingo se cumplen 15 días consecutivos desde que miles de personas han salido a las calles de la capital de Albania, Tirana, para exigir la renuncia del primer ministro Edi Rama por el proyecto de construcción de un centro turístico de lujo vinculado a Jared Kushner e Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense Donald Trump.

El proyecto turístico, respaldado por el primer ministro, está valorado en unos $USD 4,6 miles de millones y pretende destruir un humedal protegido, ubicado en la costa adriática de Albania, que alberga flamencos, focas y zonas de anidación de tortugas marinas.

Es por lo último que la iniciativa ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones ambientalistas y ciudadanos, quienes advierten posibles daños a zonas y especies protegidas.

Villagers and environmental activists in Albania are protesting a luxury resort project linked to Ivanka Trump and Jared Kushner, warning it threatens a protected coastal ecosystem and accusing authorities of putting wealthy investors ahead of local communities. pic.twitter.com/eLRKT1yJkL — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 13, 2026

Precisamente, el flamenco rosado se ha convertido en el símbolo de las protestas, instancias en las que los manifestantes han utilizado pancartas con la imagen del ave y el enunciado “Albania no está a la venta” para expresar su preocupación por el impacto que podría tener la construcción del complejo turístico en los humedales de la zona.

De acuerdo con los detractores del proyecto, el desarrollo inmobiliario amenaza un ecosistema sensible y podría afectar a especies protegidas. “Queremos que se detengan todas las obras y que se retiren las máquinas pesadas de la zona protegida”, señaló Joni Vorpsi, ecologista de la organización PPNEA-BirdLife Albania, según consignó BBC.

Desde el entorno de Kushner defendieron la iniciativa. Ivanka Trump, por su parte, aseguró previamente en una entrevista que el objetivo es crear una “obra maestra” en la isla y que actuarán con “moderación y cuidado” de resguardar el paisaje natural.

"I am for a new Albania where the moment you get sick, you don't have to open a GoFundMe or go into debt."



Thousands of protesters took to the streets of Tirana for the twelfth straight day on Thursday, rallying outside the Albanian Prime Minister's office in opposition to… pic.twitter.com/qdXi8ibuFa — BreakThrough News (@BTnewsroom) June 12, 2026

El gobierno de Rama afirmó que la inversión, cercana a 4 mil millones de euros, “transformará el mapa turístico del país y reforzará su camino hacia la Unión Europea”.

En ese sentido, los manifestantes cuestionan, de igual forma, la falta de transparencia en las negociaciones entre Affinity Partners, firma de Kushner, y el gobierno albanés, que se remontarían a 2024.

Rama ha respondido con dureza a las protestas y apuntó que los manifestantes están “mal informados” respecto del impacto ambiental del proyecto. Además, acusó que las movilizaciones formarían parte de una “guerra híbrida” vinculada a la competencia regional en el sector turístico del Mediterráneo.