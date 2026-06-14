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    Tras 15 días: continúan las protestas en Albania contra centro turístico vinculado a Ivanka Trump y Jared Kushner

    El proyecto turístico, respaldado por el primer ministro, está valorado en unos $USD 4,6 miles de millones y pretende destruir un humedal protegido, ubicado en la costa adriática de Albania, que alberga distintas especies.

    Por 
    Javiera Ortiz

    Este domingo se cumplen 15 días consecutivos desde que miles de personas han salido a las calles de la capital de Albania, Tirana, para exigir la renuncia del primer ministro Edi Rama por el proyecto de construcción de un centro turístico de lujo vinculado a Jared Kushner e Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense Donald Trump.

    El proyecto turístico, respaldado por el primer ministro, está valorado en unos $USD 4,6 miles de millones y pretende destruir un humedal protegido, ubicado en la costa adriática de Albania, que alberga flamencos, focas y zonas de anidación de tortugas marinas.

    Es por lo último que la iniciativa ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones ambientalistas y ciudadanos, quienes advierten posibles daños a zonas y especies protegidas.

    Precisamente, el flamenco rosado se ha convertido en el símbolo de las protestas, instancias en las que los manifestantes han utilizado pancartas con la imagen del ave y el enunciado “Albania no está a la venta” para expresar su preocupación por el impacto que podría tener la construcción del complejo turístico en los humedales de la zona.

    De acuerdo con los detractores del proyecto, el desarrollo inmobiliario amenaza un ecosistema sensible y podría afectar a especies protegidas. “Queremos que se detengan todas las obras y que se retiren las máquinas pesadas de la zona protegida”, señaló Joni Vorpsi, ecologista de la organización PPNEA-BirdLife Albania, según consignó BBC.

    Desde el entorno de Kushner defendieron la iniciativa. Ivanka Trump, por su parte, aseguró previamente en una entrevista que el objetivo es crear una “obra maestra” en la isla y que actuarán con “moderación y cuidado” de resguardar el paisaje natural.

    El gobierno de Rama afirmó que la inversión, cercana a 4 mil millones de euros, “transformará el mapa turístico del país y reforzará su camino hacia la Unión Europea”.

    En ese sentido, los manifestantes cuestionan, de igual forma, la falta de transparencia en las negociaciones entre Affinity Partners, firma de Kushner, y el gobierno albanés, que se remontarían a 2024.

    Rama ha respondido con dureza a las protestas y apuntó que los manifestantes están “mal informados” respecto del impacto ambiental del proyecto. Además, acusó que las movilizaciones formarían parte de una “guerra híbrida” vinculada a la competencia regional en el sector turístico del Mediterráneo.

    Más sobre:AlbaniaTiranaDonald TrumpEdi RamaIvanka Trump

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