Aumentan a 28 los muertos por el terremoto en el suroeste de Japón

Efectos del terremoto que afectó a la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón. Foto: Europa Press/Contacto/Jia Haocheng.

Al menos 28 personas fallecieron por causa del terremoto de magnitud 7,1, en la escala abierta de Richter, que sacudió a este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu.

La cifra fue dada a conocer este jueves por el portavoz gubernamental Minoru Kihara, según información recogida por la cadena de televisión NHK en relación al referido sismo que fue seguido por otro de magnitud 6,1 en la misma zona.

Algunas de las víctimas mortales se encontraban en el centro comercial AEON de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y donde se produjo una explosión justo después de producirse el temblor.

Otros de los fallecidos estaban en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde varias chimeneas sufrieron graves daños, según precisó la prefectura de Kumamoto de acuerdo con la agencia de noticias Kyodo.

Esta agregó que, hasta el momento, “más de 10.000 personas” permanecen en centros de evacuación .

El miércoles, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se comprometió a acelerar el desembolso de ayudas urgentes a los afectados por el terremoto, tras una reunión de gestión de la emergencia.

Con relación a la ayuda más básica, Takaichi explicó que su Ejecutivo practica la denominada “ayuda proactiva”, que es enviar apoyo a la zona de forma preventiva y antes de que las comunidades afectadas la hayan solicitado.

Concretamente, según detalló, el gobierno japonés se está centrando en el envío de alimentos, agua, papel higiénico y vehículos eléctricos a la localidades golpeadas por el temblor.