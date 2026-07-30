PDI detiene a dos grafiteros por vandalizar un avión en el aeropuerto de Santiago

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos grafiteros por su presunta participación en la vandalización de una aeronave que se encontraba estacionada para labores de mantención en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la comuna de Pudahuel.

La investigación fue encabezada por detectives del Departamento de Inspección Secundaria de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Local de Pudahuel, y permitió establecer la participación de ambos imputados, quienes fueron detenidos por el delito de infracción al Código Aeronáutico.

El caso se remonta al 1 de junio, cuando la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) denunció el ingreso no autorizado de una persona al sector oriente del aeropuerto, en una zona cerrada debido a obras en ejecución.

Según informó entonces la DGAC, el responsable realizó un forado en el cerco perimetral para ingresar al recinto donde permanecían aeronaves fuera de operación y vandalizó con grafitis uno de los aviones. El hecho quedó registrado en videos y fotografías difundidos posteriormente en redes sociales, en los que el autor, que se identifica como “Cente”, se jactaba de lo ocurrido.

Tras conocerse el hecho, la DGAC presentó una denuncia ante la PDI y anunció una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades, revisar los protocolos de seguridad del área afectada e implementar las medidas que correspondieran.

Los antecedentes del procedimiento serán entregados este jueves en la mañana por el jefe de la Prefectura de Policía Internacional Aeropuerto de la PDI, prefecto Rodolfo Millán, junto al fiscal de Pudahuel, Pablo Alonso.