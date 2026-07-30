Arrau ofrece cuenta pública de Seguridad y pone énfasis en las siete áreas prioritarias de su gestión

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, durante la cuenta pública de su cartera en el Teatro Municipal de La Florida. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó la tarde de este miércoles la cuenta pública de su cartera en el Teatro Municipal de La Florida, donde realizó un balance de la gestión institucional del período 2025-2026, haciendo énfasis en las denominadas siete áreas prioritarias para el Plan Operativo de Seguridad Pública del presente año.

Arrau comenzó su intervención refiriéndose a porqué se había elegido La Florida para realizar su balance ministerial, afirmando que la comuna posee una “representatividad de lo que pasa en muchas partes de nuestro territorio nacional, pero también buena porque se ha hecho una buena gestión en términos de seguridad”.

Una introducción a la que se sumó una comparación con el Chile de hace 30 años, cuando en el almacén de barrio “no había rejas, no había cortinas”, para pasar directamente a las cifras de su ministerio “en los meses que ya llevamos”, aseguró.

“Lo primero, las armas. Hoy día enfrentamos un crimen más violento y sin duda las armas de fuego están más presentes. Un 100% de aumento en los casos policiales relacionados con armas, un 290% de aumento en los casos policiales relacionados con tráfico de armas”, apuntó.

En esta materia, al secretario de Estado dio a conocer las cifras de los disparos injustificados en la vida pública, que “pasaron de 50 a 1.800″, esto a pesar de los esfuerzos de fiscalización de instituciones como el Ejército de Chile, quien es el ente rector del control de armas, y también Carabineros de Chile, a través de diferentes departamentos.

Delitos asociados a la droga y robos con violencia

Luego Arrau se refirió a los delitos asociados a la droga, que a su juicio son el motor del crimen organizado, el motor financiero. “Crimen organizado, que hoy día es un negocio, que se dedica a múltiples rubros donde le sea más rentable (...) un 45% de los delitos en los casos policiales (están) relacionados a droga”, recalcó.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, durante la cuenta pública de su cartera en el Teatro Municipal de La Florida. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.

En este aspecto, teniendo en consideración que el país está en el extremo sur de América, “y efectivamente en un vecindario donde se produce gran parte de la cocaína del mundo”, afirmó que Chile “se ha ido transformando en una ruta internacional, y somos un gran exportador de droga hacia el resto del mundo, un importador de precursores para la fabricación de droga” .

“Se ve en los barrios, se ve en los pasajes, que el narco se va tomando eso, y precisamente este indicador trata de reflejar eso con el 45% de aumento en casos ligados efectivamente a droga”, señaló.

De la misma forma se refirió a los robos con violencia que en 2025 llegaron a 218.000, o casos policiales ligados a robos violentos, para 20 millones de habitantes. “Es decir, que todos los que estamos acá tenemos un pariente, un amigo, un conocido, que ha sufrido un robo violento”, añadió.

Para luego reafirma que cuando “hablamos de los desafíos de este ministerio no es solamente bajar los casos policiales, sino que también es hacerse cargo del miedo, de la percepción”, apuntando a que la cifras apuntan a que la percepción de inseguridad es mayor al número de casos en sí.

Población penal como punto clave

Otro de los puntos claves para la cartera de Seguridad es la población penal que en los últimos 10 años aumentó en un 50% más.

“El volumen de personas que hoy día están cumpliendo penas en nuestro país es alto. Pasaron de 42.000 a 64.000 en estos 10 años, pero además la población extranjera en las cárceles pasó de 2.000 a 10.000″, informó.

“Y es algo que trasciende algunos gobiernos, no es algo de ahora último. Pero el abandono del Estado de nuestras cárceles de Gendarmería de Chile es algo que es realmente preocupante y lo cual tenemos que encargarnos como sociedad”, argumentó Arrau.

Alza en contrabando y baja en secuestros y homicidios

De la misma forma se refirió a otro gran desafío: el contrabando, que aumentó un 300% en los últimos años. Una número que se subió porque “mientras más labor se hace, más decomiso y detección de contrabando hay”.

Algo que sucede no solo en la frontera norte, sino que en los puertos, los aeropuertos, porque hay un nivel de descoordinación, como hizo notar, “en los diferentes servicios públicos para que esto pase”. “Y este es otro de los grandes desafíos que tenemos y efectivamente estamos trabajando en ello, como ya les comentaremos”, añadió.

Arrau también se refirió a los secuestros, -“una realidad que veíamos en otros países”-, donde hizo notar que sí hay un porcentaje importante del tipo extorsivos. “Algunos se dan dentro de las dinámicas delictuales y otros son secuestros efectivamente como lo que uno se imagina”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, durante la cuenta pública de su cartera en el Teatro Municipal de La Florida. Captura de pantalla.

Sin embargo, las cifras apuntan a que tras el máximo de 2023, los casos bajan a 552 en 2025, con dos años consecutivos de descenso.

Para después referirse a homicidios. “Tuvimos un peak traumático para el país en 2022, de sobre 1.300 homicidios. Ha ido con una tendencia a la baja que esperamos que continúe”, esto luego de mostrar cómo en números las víctimas de homicidio consumado bajan de 1.330 en 2022 -el máximo histórico- a 1.249 en 2023, 1.209 en 2024 y 1.091 en 2025.

Las siete áreas prioritarias de su gestión

Luego de realizar su balance de lo sucedido en los últimos meses, el jefe de la cartera de Seguridad recalcó que los tres pilares del periodo son llegar antes que el delito, recuperar la presencia del Estado y poseer un Estado a la altura, donde son claves el propio ministerio la dotación policial y la tecnología y datos.

Para luego detallar las siete áreas prioritarias en su gestión, partiendo por la gestión policial, que ya se vio con Carabineros y ya vendrá lo de Policía e Investigaciones “que se está trabajando” y Gendarmería “que estamos trabajando también”.

Aunque hizo hincapié que acá “también necesitamos nuevas leyes” “Estamos trabajando en el Congreso (..) vamos a seguir avanzando, por ejemplo, en la legítima defensa privilegiada de franco para nuestros policías”, detalló.

El segundo foco es el control fronterizo: “La tarea que nos queda por delante es enorme, de incrementar la presencia del Estado en la frontera norte, específicamente, donde hemos tenido un descontrol”, señaló.

En este momento detalló que durante este año hubo una disminución de un 80% de ingresos ilegales, además de “con cifras enormes” de decomiso de droga “en un 200% en algunas provincias de la zona norte”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, durante la cuenta pública de su cartera en el Teatro Municipal de La Florida. Captura de pantalla.

Luego abordó un tercer tema que “ya lo mencionábamos, que nos obsesiona”: la seguridad penitenciaria.

“El Presidente de la República junto al Ministro de Seguridad y al Ministro de Obras Públicas lanzaron el plan penitenciario para construir más de 20.000 plazas, esto en el mediano plazo (...) además hay que apoyar a Gendarmería con más medios y en eso estamos, para que efectivamente el delito salga de la cárcel”, argumentó.

Otra de las prioridades es la recuperación de barrios, con la Operación Escudo de Barrio en 50, donde se planean implementar 50 polígonos priorizados, con una cantidad importante de recursos. “Nuestra meta es que los 50 polígonos estén definidos y en operación entre 2026 y 2027″, señaló al respecto.

Asimismo se refirió al apartado de datos, tecnología e IA, del que son parte la red nacional de pórticos lectores, patentes bajo estándar único y interoperabilidad de los datos del Estado.

“Queremos el próximo año avanzar hacia el reconocimiento facial hay muchos temas que resolver ahí, pero nuestro país se está quedando atrás en esto. Hay países en la región que están mucho más desarrollados que nosotros y Chile tiene que volver a ser líder en tecnología, por eso es uno de los ejes prioritarios”, aseguró.

De la misma forma se refirió a un tema que “los desvela: el crimen organizado, donde es esencial la Fuerza de Tarea bajo conducción única, la persecución patrimonial y financiera, junto con el agravamiento de la penalidad por delinquir con menores. Además de reforzar la cooperación internacional.

“Efectivamente estamos preparando un proyecto importante para tener mayores herramientas (...) hoy día efectivamente el Estado tiene una debilidad institucional, porque el desafío está no solamente en incautar drogas, armas, sino que el dinero que mueve estas organizaciones criminales (...) nos queda un largo camino en este tipo de delito que desafía al Estado ”, enfatizó.

Arrau terminó abordando como séptimo punto la Macrozona Sur, donde es la clave la coordinación con el Ministerio de Defensa, una alineación con la estrategia nacional contra el terrorismo y una rendición de cuentas trimestral.

“Efectivamente hay una fuerza de tarea que está trabajando ahí para ver cómo el Estado, no solamente a través de la presencia militar y policial da seguridad, sino que cómo el Estado puede a través de las diferentes instituciones públicas hacer mayor presencia”, dijo, con lo que a su juicio se está tratando de articular esa nueva fase, “mientras efectivamente esta fuerza mantiene la calma, también acompañada de una persecución penal eficaz”.