Pugna en el FA: Martínez acusa al entorno de Yeomans de hacer uso electoral de sus dichos sobre Piñera

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, respondió este martes a la controversia abierta tras el debate con la diputada Gael Yeomans por sus dichos sobre Sebastián Piñera y acusó al entorno de la parlamentaria de utilizar con fines de campaña una frase que -aseguró- corrigió durante la misma instancia. La dirigente sostuvo que se equivocó al definir al exmandatario como un “defensor de los derechos humanos”, pero afirmó que no existe una diferencia de fondo dentro del partido sobre esa materia.

La polémica se originó durante el debate que sostuvo el martes con la diputada Yeomans, su contendora en la elección interna del FA, en el programa de streaming 32 Minutos. En esa ocasión, al responder sobre las diferencias entre Sebastián Piñera y el Presidente José Antonio Kast respecto de los derechos humanos, Martínez afirmó que el exmandatario “sí fue una persona que defendió los derechos humanos”, aludiendo a que durante su trayectoria política reconoció la existencia de “cómplices pasivos” de la dictadura.

Sin embargo, el episodio escaló al día siguiente, cuando adherentes de Yeomans comenzaron a difundir entre militantes del Frente Amplio un extracto de 20 segundos con esa intervención de Martínez, junto a otro video que mostraba la respuesta de la diputada, quien marcaba distancia de esa afirmación al sostener que no podía considerarse a Piñera un defensor de los derechos humanos debido a las violaciones registradas durante el estallido social.

La circulación de ambos registros encendió los chats internos del partido y dio paso a un intenso debate entre las bases frenteamplistas. Desde el entorno de Martínez desplegaron un control de daños, pidiendo a sus adherentes no seguir compartiendo los videos y enfatizando que el extracto difundido omitía que la propia presidenta del FA había rectificado sus palabras durante el mismo debate, cuando reconoció haber sido “imprecisa” y manifestó que concordaba con el planteamiento de Yeomans. La controversia incluso alcanzó a dirigentes del oficialismo, entre ellos la exministra Antonia Orellana, quien cuestionó la explicación entregada por Martínez.

En ese contexto, la presidenta del FA se refirió a la polémica y reconoció que utilizó incorrectamente el concepto.

“Yo quiero ser bien explícita. Al intentar contestar una pregunta donde hablaba de las diferencias dentro de la derecha, en este caso José Antonio Kast y Piñera, yo malutilicé un concepto, el de ‘defensa’, y eso fue un error. De hecho, durante el streaming cedo el punto y digo: ‘Sí, fue un error’” , afirmó en entrevista con 24 Horas.

Consultada directamente sobre si considera que Sebastián Piñera fue un defensor de los derechos humanos, respondió: “No, para mí no”.

Martínez explicó que su intención era destacar que el exmandatario representó una postura distinta dentro de la derecha respecto de la dictadura, diferenciándola de su actuación durante el estallido social.

“Lo que básicamente se explicó fue que él tuvo un rol dentro de la derecha para cruzar el charco y sí mencionar que había una diferencia respecto a cómo se abordaba la dictadura. Él votó por el No explícitamente. Distinto a lo del estallido social”, señaló.

La dirigente insistió en que nunca ha relativizado las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019.

“Cuando incluso fui delegada tuve que hablar sobre estos temas y nunca morigeré, en ningún caso, la tremenda violación a los derechos humanos que ocurrió en ese momento (...). Tener a dos personas que hoy día son autoridades que quedaron ciegas por el actuar del Estado no puede tratar de banalizar o reducir esos aspectos. Son cuestiones que no pueden volver a pasar en nuestro país”, sostuvo.

Finalmente, Martínez criticó que un episodio que, según recordó, fue corregido durante el mismo debate se haya transformado en un tema de campaña.

“En materia de derechos humanos en el Frente Amplio no hay una diferencia. Creo que utilizar una frase en la que además yo expresamente digo que me equivoqué y después utilizarlo en términos de campaña, a mi juicio, está mal” , afirmó.

En esa línea, agregó que “la discusión que tiene el Frente Amplio está zanjada” y que convertir ese episodio en un eje de la competencia interna “expone al partido”.