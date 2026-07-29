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    Kast llama a impulsar un “tsunami de inversiones” y destaca legado de Aylwin, Frei y Lagos en alianzas público-privada

    “Quiero recordar algo que dije hace algún tiempo respecto de nuestro país, cuando se estaba discutiendo un proyecto de ley que ya está en la etapa final. Chile sí necesita un tsunami, pero un tsunami de inversiones", dijo el Mandatario sobre la tramitación de la megarreforma, que aún se mantiene en el Congreso.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El Presidente José Antonio Kast participó este miércoles en forma telemática del bloque de apertura del seminario InfraChile 2026, espacio anual que reúne a los líderes de la infraestructura pública y privada del país.

    Por cerca de 15 minutos, el Mandatario se dirigió a los presentes destacando los avances de Chile en la materia, abordando la tramitación de la megarreforma -que aún permanece en el Congreso- y subrayando la importancia de la relación público-privada.

    “Quiero recordar algo que dije hace algún tiempo respecto de nuestro país, cuando se estaba discutiendo un proyecto de ley que ya está en la etapa final. Chile sí necesita un tsunami, pero un tsunami de inversiones. Un tsunami positivo, un tsunami constructivo, un tsunami que en vez de arrasar o de interrumpir un proceso legislativo, un tsunami que levante la economía, las oportunidades, el trabajo y el desarrollo de nuestro país”, aludiendo al tsunami de indicaciones que ingresó la oposición al proyecto de Reconstrucción durante mayo.

    Luego agregó: “No hay país desarrollado sin crecimiento, y no hay crecimiento sin inversión, y no hay inversión sostenida sin una buena infraestructura. Esto es lo que hemos aprendido también de estos 30 años de historia compartida entre el Estado y los privados, entre la política y la técnica”.

    “Es fundamental no olvidar el concepto de alianza pública-privada porque hay veces que, por distintos motivos políticos, esto se olvida, se vuelve solo al Estado, y el Estado solo no tiene las capacidades, y hoy día tampoco tiene todos los recursos”, sostuvo.

    “Chile ya demostró que puede construir con audacia cuando el sector público y el sector privado caminan juntos, cuando la política deja de ser trinchera y se hace servicio. Ese fue el país sobre el cual nos construimos, nos modernizamos. Eso se logró en base al consenso y a liderazgos claros como el del presidente Aylwin y el presidente Frei en su momento, también el presidente Lagos, que insistieron en esta alianza pública-privada que tantos beneficios nos ha traído. Ese es el país que queremos recuperar y reconstruir”, cerró el Jefe de Estado.

    Más sobre:José Antonio KastMegarreforma

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