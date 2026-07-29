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    Zelenski pide a Trump un paquete de emergencia con misiles Patriot para la ola de ataques rusos en invierno

    La petición del líder ucraniano se produjo durante la reunión a puerta cerrada que ambos mantuvieron el Despacho Oval,

    Por 
    Europa Press
    Sistema de defensa Patriot. Foto: archivo

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, un paquete de emergencia con misiles Patriot para defender la infraestructura energética ucraniana ante la previsible ola de ataques que Rusia lanzará durante el próximo invierno.

    La petición del líder ucraniano se produjo este martes durante la reunión a puerta cerrada que ambos mantuvieron el Despacho Oval, tal y como ha confirmado el propio Zelenski en una entrevista que publica este miércoles el portal Axios.

    “Necesitamos Patriot para ayer”, ha enfatizado Zelenski, quien ha explicado que no es suficiente con la concesión que Washington ha dado para que puedan fabricar estos proyectiles en suelo ucraniano, pues se ha de esperar al menos un año para comenzar a producir grandes cantidades.

    El objetivo es obtener al menos 300 de estos misiles interceptores para el invierno, época del año en la que Rusia incide sus ataques sobre la infraestructura energética, debido a la alarmante escasez de estos interceptores balísticos, que ya hizo casi imposible repeler la última oleada de ataques sobre Kiev.

    Zelenski ha explicado que Rusia utiliza entre 30 y 40 misiles balísticos en cada ataque importante contra Ucrania, que suelen variar entre tres y cinco cada mes. Asimismo, ha revelado que están en conversaciones con empresas estadounidenses para mejorar los proyectiles de fabricación ucraniana para asimilarlos a los Patriot.

    Esta nueva reclamación de Zelenski se enmarca dentro de las que viene planteando estos últimos meses, advirtiendo de que los sistemas de defensa antiaéreos están vacíos para hacer frente a los ataques rusos, poniendo especial interés en que Estados Unidos les concediera las oportunas autorizaciones para fabricar los Patriot en Ucrania y poder así reducir su dependencia de las reservas de sus socios.

    Trump dio el visto bueno a estos reclamos durante la última cumbre de la OTAN, celebrada a principios de mes en Ankara. “Creo que vamos a cerrar ese acuerdo (....) Vamos a concederos una licencia para fabricar misiles Patriot”, afirmó el presidente de Estados Unidos en la capital turca.

    Por otro lado, Zelenski también ha destacado que la relación con Trump es ahora mucho mejor y cree que parte de ello responde a cómo ha ido desarrollándose en los últimos meses el conflicto, con Ucrania protagonizando cada semana ataques más osados y Rusia, parece que por primera vez desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, sintiendo cada vez más el descontento de sus ciudadanos.

    “Nuestras relaciones son mucho mejores y más constructivas. Ya no son tan emocionales como antes. Y creo que es bueno que hayan mejorado”, ha dicho Zelenski, que con la del martes, es la tercera vez que acudía al Despacho Oval desde aquel tirante encuentro de finales de febrero de 2025.

    Más sobre:UcraniaEstados UnidosDonald TrumpPatriotVolodimir Zelenski

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