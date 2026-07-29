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    Cristina Fernández denuncia su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

    A través de una carta abierta sostuvo que acude al panel de Naciones Unidas por “el profundo sentido cívico y el respeto institucional” y por “la indignación” que le generan las “ilegalidades” de las que ha dicho ser “víctima”,

    Por 
    Europa Press
    Tomas Cuesta

    La expresidenta de Argentina Cristina Fernández ha anunciado este miércoles que ha presentado una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidos, órgano de expertos independientes que supervisará la aplicación de los Derechos Civiles y Políticos en lo que respecta a su condena por corrupción.

    “Anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, ha asegurado la exmandataria, condenada a seis años de cárcel que cumplirá en arresto domiciliario e inhabilitación de por vida por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos.

    En una carta abierta, Fernández ha afirmado que acude al panel de Naciones Unidas guiada por “el profundo sentido cívico y el respeto institucional” y por “la indignación” que le generan las “ilegalidades” de las que ha dicho ser “víctima”,

    “Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder”, ha señalado.

    Según ha indicado, los abogados Javier Borrego, de España, Rafael Valimm de Brasil, serán los encargados de llevar el caso ante la ONU. “Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece”, ha recalcado, incidiendo en que “todos los jueces argentinos” que participaron en su procesamiento “serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

    “Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales”, ha recalcado Fernández.

    En una misiva en la que se presenta como víctima del uso de la justicia como un arma política y atribuye su situación a una campaña contra su condición de mujer expresidenta, Fernández incide en que no se “doblegará” ante “quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo”.

    “Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con Argentina. Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia. Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino. Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho”, ha subrayado.

    Concluye su carta insistiendo en que la ciudadanía argentina “merece vivir en una República donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los Derechos Humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos”.

    Más sobre:ArgentinaCristina FernándezONUDerechos Humanos

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