David Arellano es un personaje clave en la historia de Colo Colo. El más importante. De hecho, sus hinchas lo instalan en una categoría aparte, que supera a la de los grandes ídolos que ha producido el club más ganador del fútbol chileno. La razón está a la vista: es el principal protagonista de la fundación del club albo, el 19 de abril de 1925.

El profesor normalista nació el 29 de julio de 1901. Han pasado 125 años de una fecha que para el Cacique cobra un valor especialmente significativo. De hecho, la entidad de Macul se ha referido profusamente en sus redes sociales a la efeméride.

Un dudoso David Arellano creado con IA: el criticado homenaje de Colo Colo a los 125 años del natalicio de su fundador

Sin embargo, el tributo se llena de críticas. Los fanáticos reprochan que las imágenes del homenaje están elaboradas con Inteligencia Artificial, aunque lo más relevante es que guardan escasa relación con la apariencia de Arellano e incluso con otros elementos propios de la identidad institucional.

Hay varias muestras evidentes. En la camiseta que luce el recreado Arellano, la insignia de los albos luce un aspecto diferente de la que se usó en la época e incluso en toda la existencia de la institución. Otra muestra es la imagen del estadio Monumental, que tampoco tiene similitud con el aspecto del recinto deportivo enclavado en Departamental.

Reproches

Lo que más irrita a los fanáticos es que el club haya recurrido a la herramienta para un homenaje deficiente, habiendo tantos artistas vinculados sentimentalmente con la institución dispuestos a participar en una actividad de este tipo.

“Uso de IA habiendo artistas, ilustradores que felices harían algo por el equipo de sus amores. Se supone que es el equipo del pueblo, ¿no?“, se lee en una de las quejas.

“Hermoso el contenido, pero no usen IA para imágenes de Colo Colo… La insignia, Arellano y el estadio no se parece en nada", puntualiza otro de los fanáticos que advierte los detalles. “Estadio Monumental y dibujaron el Nacional”, apunta otro aficionado.