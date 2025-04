Los 100 años de Colo Colo en la voz de un bisnieto de David Arellano

Cuando era niño, fanático de Colo Colo, pero malo para la pelota, Tomás Arellano no contaba que era descendiente de David, el fundador y primer capitán del Cacique. No es que le avergonzara, pero la historia familiar lo coartaba de decirlo. Le preguntaban si era alcance de apellido o familiar directo y, simplemente, reía. No había respuesta. Recién en 2007, cuando fueron reconocidos por el club, algo cambió. “Para nosotros fue muy emocionante. Antes de eso, todos teníamos muy claro que éramos descendientes de David Arellano. Sin embargo, para mí no tenía tanto peso. No lo dimensionaba, esa es la verdad. Me daba un poquito de lata decirlo”, cuenta a El Deportivo.

“Siempre he sido bajo perfil, entonces no comunicaba eso entre mis amistades. Pero después dije, ‘por qué voy a tener vergüenza de decirlo’. Es una tontera. Yo soy bisnieto de David Arellano, con orgullo. Mi papá, mi hermana, todos estamos bien identificados con el Colo. Es un orgullo tener esta descendencia”, establece.

Para Tomás Arellano, su bisabuelo fue adelantado. Un tipo que cambió la historia del fútbol chileno y que su temprano fallecimiento, con apenas 25 años, tras un codazo en el estómago, en un partido defendiendo al Cacique, le impidió dar otro salto de calidad. “Es un club de fútbol que tiene a más de la mitad de hinchas en el país. Él no se imaginó nunca lo que estaba haciendo, que iba a ser tan grande, pero sí tenía conciencia de que estaban formando algo distinto. El club nació grande, porque desde un inicio fue tremendo. Sus victorias eran goleadas a todos los equipos, arrasó con todos los equipos en esa época, fue el primer equipo en salir de Chile en una gira internacional. Era tremendo”, relata.

Este sábado se inauguró una estatua de David Arellano en el estadio Monumental. (Foto: @csdcolocolo)

“Lamentablemente, David no vivió más para hacer avanzar el fútbol local, eso también es algo que se dice. Si no hubiera muerto, la revolución futbolística de Chile hubiera sido otra. Estaríamos más avanzados. David fue el generador, el iniciador de una revolución futbolística en Chile. Eso es innegable. Su muerte también provoca que en todo el país se reconozca que Colo Colo hizo algo tremendo. Algo inigualable en esa época, haber ido al extranjero y ganar en casi todos los partidos que disputó, fue una gesta tremenda. Así que queda eso, quedó en la memoria nacional y trascendió. Se traspasó de generación en generación y nunca se soltó. Todos los que vinieron después dijeron, en Colo Colo no podemos ser menos, tenemos que hacer algo tremendo y cada jugador que pasaba por aquí venía a morir por la camiseta”, sentencia.

La historia familiar

El abuelo de Tomás es el hijo de David Arellano. No obstante, durante décadas no se supo que el fundador del Cacique había dejado descendencia directa. “Aquí no podemos culpar a nadie. Lamentablemente, nunca se quiso reconocer que David tuvo un hijo, era una verdad solapada, algo que estaba escondido, que no se quería revelar. Pero, además, mi abuelo lamentablemente nació sordo, y al nacer sordo también era mudo, tenía la dificultad para comunicarse. Una vez se presentó al club diciendo que era hijo de David Arellano, pero los familiares, los Arellano que estaban vivos, desmintieron la versión. Entonces, nosotros como familia quedamos un poquito relegados, y también no queriendo acercarnos, sobre todo por parte de mi papá. Sin embargo, cuando mi abuelo tuvo problemas de salud, Blanco y Negro reconoció formalmente su existencia. Él falleció en el 2010″, relata.

Los descendientes de David Arellano en un acto en Macul. (Foto: @colocolo)

En 2007, en la presidencia de Gabriel Ruiz-Tagle en ByN, se dio el paso formal al reconocer que David Arellano sí dejó un hijo. “Con el Club Social y Deportivo no hemos tenido mucha cercanía. Más bien fue a partir del reconocimiento por parte de la presidencia de Ruiz Tagle. El abogado de Blanco y Negro de la época, Jorge Aguilar, hizo gestiones para dar cuenta del certificado de nacimiento, y corroborar efectivamente esta filiación. El problema ha sido histórico relacionado con el club, porque mi abuelo quedó marginado de lo que era la descendencia”, indica el bisnieto del exfutbolista.

“Afortunadamente en este último tiempo, y sobre todo ahora que estamos en la época del centenario, nos consideran en los eventos. Estamos contentos por eso. Nosotros no tenemos ningún interés de por medio, no queremos reclamar ninguna regalía. Todo esto parte de un reconocimiento honorífico a la descendencia de David Arellano y el deseo de integrarnos como familia. Ahora las cosas bien saldadas. Además, nosotros somos hinchas. Nos gusta el Colo, nos gusta asistir al estadio”, añade.

Claro que este fanatismo, por décadas, se vio opacado por la verdad familiar que no reconocía. “Afectó, por eso quizás no fuimos siempre al estadio o el fanatismo por Colo Colo no es con locura. Es un equipo que queremos y sentíamos el peso de la historia. Siempre fuimos hinchas del Colo. Sin embargo, el ajetreo de la vida tampoco nos permitía tener un acercamiento. A raíz del reconocimiento nos dimos cuenta de que había interés y que no era ignorados, sino que existía desconocimiento. No había una intención de aislar a mi abuelo, sino más bien vicisitudes de la vida”, explica.